Niezwykły zabieg przeprowadzili specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Gdańsku. Pobrane do przeszczepu, zniszczone płuca poddali tzw. perfuzji, czyli zabiegowi regenerującemu. Dzięki temu można było wszczepić narząd choremu. Regeneracja odbyła się poza ciałem dawcy. Był to pierwszy taki zabieg w Polsce.

Cały proces odbywa się ex vivo, czyli poza organizmem dawcy. Zabieg nazywany w skrócie EVLP (ang. ex vivo lung perfusion) jest uznaną na całym świecie metodą, dającą szansę na wykorzystanie do transplantacji płuc, które pierwotnie zostały sklasyfikowane jako nienadające się do przeszczepienia. Polega ona na tym, że narząd jest przez kilka godzin regenerowany poza ciałem dawcy w urządzeniu zwanym platformą perfuzyjną.

"Procedura po raz pierwszy została wykonana w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym 25 stycznia br. Inicjatorem wydarzenia był dr n. med. Wojciech Karolak z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, członek zespołu przeszczepiającego płuca, który posiada doświadczenie w przeprowadzaniu perfuzji ex vivo" - poinformował Radio Plus Łukasz Wojtowicz z Zespołu ds. Promocji i PR Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

WIDEO: Pierwsza perfuzja płuc. Niezwykły zabieg w Gdańsku

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Szkolenie z perfuzji wątroby ex vivo

W perfuzji ex vivo wykonanej w szpitalu klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego udział wzięli m.in. Marx Runge oraz Ernst Buiter z firmy XVIVO, dr Alexis Salma z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej szpitala uniwersyteckiego w Essen w Niemczech. Zespół przeprowadzający EVLP składa się także z pielęgniarek instrumentariuszek oraz pielęgniarek anestezjologicznych. Bardzo ważną rolę w procedurze odgrywa perfuzjonista. W procedurze przeprowadzonej w UCK udział brały Danuta Formella i Beata Śledzianowska oraz lekarz Nikodem Ulatowski z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej UCK.

Szef programu przeszczepiania płuc w UCK, kardiochirurg dr hab. n. med. Jacek Wojarski oraz prof. dr hab. n. med. Sławomir Żegleń z Kliniki Alergologii i Pneumonologii, który również jest członkiem zespołu przeszczepiającego narząd, uważają, że szpital jest gotowy do przeprowadzania takich perfuzji, zarówno pod względem posiadanego sprzętu, jak i personelu.

Równolegle w gdańskim szpitalu odbyło się szkolenie z perfuzji wątroby ex vivo. Podobną metodę można zastosować również na nerkach czy sercu.

zdr/ml/Polsatnews.pl