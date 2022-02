W ostatnich czterech miesiącach zdolność kredytowa statystycznego Kowalskiego spadła o 30 proc., a w najbliższym czasie spadek może się pogłębić do 45 proc. – wynika z opublikowanej we wtorek informacji Biura Informacji Kredytowej.

Jak podano we wtorkowej informacji prasowej BIK, w 2021 r. Polacy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe na rekordową wartość 88,7 mld zł. Według prognoz BIK w 2022 r. wartość akcji kredytowej wyniesie 80 mld zł, czyli prawie 10 proc. mniej w porównaniu do 2021 r., ale nadal będzie więcej niż w czasie hossy w 2008 r.

ZOBACZ: Grzegorz Maliszewski: Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe o 50 pkt. bazowych

W informacji dodano, że w styczniu br. o ok. 25 proc. spadła liczba wniosków o kredyt hipoteczny w porównaniu do stycznia 2021 r. Natomiast w porównaniu z rekordowym marcem 2021 r. spadek wynosi ponad 50 proc. Spada też zdolność kredytowa.

BIK: zdolność kredytowa Polaków może w najbliższym czasie być w trendzie spadkowym

- Od ostatnich czterech miesięcy zdolność kredytowa statystycznego Kowalskiego spadła o 30 proc., w najbliższym czasie ten spadek może się pogłębić nawet do poziomu – 45 proc. w stosunku do choćby sytuacji sprzed roku – podało BIK.

Jak wyjaśniono, zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu w określonych w umowie terminach. Oceny tej dokonują banki, by upewnić się, czy klienta stać na zaciągnięcie wieloletniego kredytu, i sprawdzić, czy rata kredytu nie będzie zbyt wysoka w stosunku zarobków kredytobiorcy.

ZOBACZ: BIK: mniej osób stara się o kredyt mieszkaniowy. Rośnie jego wartość

- Gdy wzrost dochodów netto gospodarstw domowych będzie niewielki lub w przypadku spadku dochodów netto, zdolność kredytowa Polaków może w najbliższym czasie być w trendzie spadkowym – powiedział główny analityk Biura Informacji Kredytowej Waldemar Rogowski.

WIDEO: Konfederacja chce zniesienia obostrzeń. Rozpoczyna zbiórkę podpisów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/PAP