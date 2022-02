Podczas zajęć z wiedzy biblijnej nauczyciel miał "napisać na tablicy angielskie tłumaczenia imienia hebrajskiego boga, podczas gdy imię to jest zapisane jedynie w Torze i nie należy wypowiadać go głośno. Następnie prowadzący zajęcia miał powiedzieć: "jeśli chcesz wiedzieć, jak torturować Żyda, każ mu powiedzieć to na głos".

Jak zapewniła matka jednej z uczennic jej córka po usłyszeniu o "torturowaniu Żydów" nie czuła się bezpiecznie w szkole. Przypomniała, że jest Żydówką. Kobieta przyznała, że jej córka uczęszczała na zajęcia z wiedzy biblijnej w ramach zajęć fakultatywnych, ponieważ inne były dla niej niedostępne, ze względu na stopień niepełnosprawności.

Kolejnym z zarzutów kierowanych w stronę nauczyciela jest fakt, że nauczał o biblijnym stworzeniu świata, opisanym w Księdze Rodzaju, jak o zdarzeniu opartym na faktach. Nauczyciel wielokrotnie pytał uczniów, czy czytają Biblię i wymagał od nich odpowiedzi, co dla przedstawicielki innego wyznania było krępujące.

Kobieta wycofała swoją córkę z uczestnictwa w zajęciach.

Związek Hamilton Country Schools, zrzeszający okoliczne szkoły wydał oświadczenie, w którym zapewnia, że sytuacja, do której doszło na kursie biblijnym zostanie wyjaśniona.

