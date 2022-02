Raport Dnia - podsumowujemy najważniejsze informacje o pandemii koronawirusa i jej skutkach.

Nowe zakażenia

Mamy 24 404 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem;

Z powodu COVID-19 zmarła 1 osoba, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 9 osób;

W szpitalach przebywa 18 287 zakażonych pacjentów;

1150 chorych wymaga leczenia respiratorowego;

Na kwarantannie przebywa 480 925 osób;

Wyzdrowiało dotąd 4 330 328 zakażonych;

Ostatniej doby wykonano 10 537 szczepień przeciwko COVID-19.

Australia otwiera granice dla zaszczepionych turystów

Granice Australii będą od 21 lutego otwarte dla wszystkich zagranicznych przyjezdnych, którzy posiadają wizę i są w pełni zaszczepieni;

Australia zamknęła swoje granice w marcu 2020 roku z powodu pandemii COVID-19;

W grudniu 2021 r. Australia poluzowała zasady wjazdu dla określonych grup, takich jak potrzebni na rynku imigranci czy zagraniczni studenci.

Dania. Spada liczba zakażeń

Po zniesieniu 1 lutego restrykcji pandemicznych w Danii notuje się niższe wskaźniki zakażeń koronawirusem, przede wszystkim w Kopenhadze, gdzie wcześniej były one najwyższe;

W całym kraju pozostaje jednak problem 100 tys. przełożonych operacji;

Według dyrektora Duńskiej Agencji Kontroli Zakażeń (SSI) statystyki pokazują, że zaczyna działać odporność nabyta po przechorowaniu COVID-19 oraz w wyniku szczepienia.



Niemcy. Minister zdrowia: myślę, że na dobre rozluźnimy ograniczenia przed Wielkanocą

Federalny minister zdrowia Karl Lauterbach uważa, że złagodzenie obostrzeń pandemicznych będzie możliwe za kilka tygodni;

- Myślę, że na dobre rozluźnimy (ograniczenia) przed Wielkanocą - powiedział w telewizji Bild;

Warunkiem jest jednak, aby fala zakażeń Omikronem osiągnęła swoje maksimum w połowie lutego, zgodnie z oczekiwaniami;

Minister jest zdecydowanie przeciwny łagodzeniu zasad w obecnej sytuacji.

Stan wyjątkowy w Kanadzie

W Ottawie od ponad tygodnia trwają demonstracje przeciwników obowiązku szczepień dla kierowców przekraczających granicę i restrykcji związanych z pandemią;

Burmistrz Ottawy Jim Watson ogłosił stan wyjątkowy w niedzielę po południu, uznając bieżącą sytuację za "najpoważniejszy kryzys, z jakim kiedykolwiek miasto miało do czynienia";

Wcześniej policja w Ottawie ogłosiła, że "każda osoba, która będzie próbowała przekazać w jakiejś formie wsparcie (np. benzynę) dla manifestujących, zostanie aresztowana".

Sztab kryzysowy w Ministerstwie Zdrowia

"W związku z rosnącą falą ponownych zakażeń, która jest charakterystyczna dla fali wirusa w wersji Omikron, zmieniamy system raportowania, wskazując dodatkowo liczbę osób, które zakaziły się ponownie";

- Chcielibyśmy w środę ogłosić decyzję o skróceniu okresu izolacji dla wszystkich obywateli, którzy chorują w naszym kraju - powiedział Wojciech Andrusiewicz;

Widzimy przy tej zakaźności wirusa, jak szybko wyłączane są osoby z rynku pracy, co nie pozostaje bez wpływu na gospodarkę naszego kraju - mówi Andrusiewicz.

Włochy zniosą nakaz noszenia maseczek na zewnątrz



Od 11 lutego na terytorium Włoch nie trzeba będzie nosić maseczek na zewnątrz;

Rozporządzenie w tej sprawie zapowiedział w poniedziałek wiceminister zdrowia Andrea Costa;

- To znak nadziei dla wszystkich Włochów - podkreślił.

