Jak informowała wcześniej PAP nieoficjalnie, wizyta głowy państwa w Pekinie będzie okazją do przeprowadzenia rozmów na temat sytuacji wokół Ukrainy.

Celem tych rozmów ma być nakłonienie rozmówców do odegrania aktywnej roli w doprowadzeniu do rozmów rosyjsko-ukraińskich. Chodzi o "poszukiwanie kogoś, kto mógłby odegrać potencjalną rolę negocjacyjną między Rosją a Ukrainą i pozwolić prezydentowi Władimirowi Putinowi wyjść z tego konfliktu z twarzą i jednocześnie zakończyć to pokojowo".