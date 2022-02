Noc pochmurna z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Po północy możliwe słabe burze.



Temperatura od -1°C na wschodzie (i tam ślisko!) do 2°C na zachodzie; na Podhalu -4°C.



Wiatr umiarkowany, wzmagający się do dość silnego, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. pic.twitter.com/4zZIKJAWoi