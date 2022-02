Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował, że rządy Czech i Polski poinformowały go w piątek o zawarciu ugody ws. kopalni Turów. To oznacza, że sprawa zainicjowana przez rząd w Pradze zostanie wykreślona z rejestru. Polskie władze wnioskują do TSUE, aby zaprzestano naliczania kar za funkcjonowanie Turowa.