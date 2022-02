Informację o zakażeniu polityk Lewicy przekazał na Twitterze. "No i trafiło także mnie. Test pozytywny" - napisał w piątek. "Jestem zaszczepiony, więc objawy są znośne. Ale tak czy inaczej - izolacja. W nietypowych okolicznościach, bo na czeskiej prowincji. Szczęśliwie mamy zapas tego, co najważniejsze: Kofoli i drewna do pieca" - dodał.

Jestem zaszczepiony, więc objawy są znośne. Ale tak czy inaczej - izolacja. W nietypowych okolicznościach, bo na czeskiej prowincji. Szczęśliwie mamy zapas tego, co najważniejsze: Kofoli i drewna do pieca 🙂 — Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) February 4, 2022

"Przy okazji apel ten sam, co zawsze. Szanowni Państwo, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zaszczepcie się! Szczepionka chroni życie, radykalnie zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. To najlepszy środek ochronny, jaki dziś mamy" - podkreślił.

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 47 tys. 534 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 246 osób z COVID-19. Liczba zakażeń od początku epidemii wynosi ponad 5 mln, zmarło ponad 106 tys. chorych.