Strajk w zakładach wielkopolskiego producenta pojazdów komunikacji publicznej, spółki Solaris Bus & Coach, rozpoczął się w ub. tygodniu, w poniedziałek 24 stycznia; jego organizatorami są Solidarność i OPZZ "Konfederacja Pracy".

Strajkujący domagają się wzrostu wynagrodzenia w wysokości 800 zł brutto dla każdego pracownika.

W środę z pracownikami zakładu w Bolechowie spotkał się wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Na konferencji prasowej po spotkaniu Czarzasty poinformował, że miał nadzieję także na spotkanie z zarządem firmy, ale - jak wskazał - "zarząd firmy uznał, że teren fabryki nie jest dobrym miejscem do spotykania".

PAP/Marek Zakrzewski Wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty i posłowie Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Marcin Kulasek podczas konferencji prasowej po spotkaniu ze strajkującymi pracownikami na terenie firmy Solaris Bus & Coach w miejscowości Bolechowo-Osiedle

- Ja nie wchodzę w konflikt. Bardzo możliwe, że jest lepsze miejsce. Zapraszam pana prezesa firmy i zarząd do Sejmu. Przyjechałem tu nie dlatego, że chcę reprezentować jakąś formację, tylko przyjechałem tu na zaproszenie tych ludzi. Jestem wicemarszałkiem Sejmu i uważam, że każdy szczebel jest dobry, żeby popierać słuszne żądania tych ludzi. Powiedziałem im dzisiaj, powiedziałem tym państwu, którzy stoją z tyłu: nie wstydźcie się swojej walki. Walczcie o swoje. Żadna matka i żaden ojciec nie powinni się wstydzić tego, że walczą o pieniądze dla swojej rodziny. Pieniądze, które zarabiają - powiedział.

Zaproszenie do rozmów prezesa i prośba o wsparcie premiera Hiszpanii

- Zapraszam w związku z tym, bez żadnej arogancji, prezesa zarządu firmy do Sejmu. Panie prezesie - usiądźmy, pogadajmy. Przecież nikt do niczego pana nie jest w stanie zmusić. Co najwyżej może ktoś poprosić. Ja o to spotkanie proszę - dodał.

Czarzasty zapowiedział także, że jeszcze w tym tygodniu w sprawie strajku w Solarisie zwróci się do premiera Hiszpanii Pedro Sancheza. Jak mówił, "to jest osoba, którą znam, z którą spotkam się na zjazdach Partii Europejskich Socjalistów (…) Poproszę go też o wsparcie".