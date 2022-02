Przewodnicząca Zielonych i posłanka KO Urszula Zielińska poinformowała, że w czwartek do założonego przez nią wraz z posłanką Klaudią Jachirą biura poselskiego w Białowieży wpuszczona została "po dłuższych dyskusjach" pracowniczka biura, natomiast posłanki nie.

Dodała, że policjanci powiedzieli jej i posłance Jachirze, że nie widzą przeciwskazań, żeby obie wjechały do biura poselskiego.

- W międzyczasie przyjechał naczelnik wydziału prewencji nadkom. Tomasz Waszczuk z komendy policji w Hajnówce i powiedział, że on ma instrukcje, żeby nas nie wpuszczać. Spytałam o podstawę prawną, na co on powiedział, że taki ma dziś przekaz. Powoływał się na decyzję komendanta Straży Granicznej z Białowieży - powiedziała Zielińska.

Siedzę na śniegu na wjeździe do #Białowieża i piszę interwencję. Pracownica naszego biura poselskiego została wpuszczona, a my posłanki - nie. Podstawa prawna? „Taki jest dziś przekaz” - powiedział naczelnik wydziału prewencji nadkom. Tomasz Waszczuk z komendy policji w Hajnówce. pic.twitter.com/6t4FYzY6s8 — Urszula Sara Zielińska 🌻 (@Ula_Zielinska) February 3, 2022

- Powiedziałam, że my w Białowieży wykonujemy działalność poselską i to nie wymaga żadnego pozwolenia komendanta. On to zignorował - dodała.

Zwróciła uwagę, że nie dostała żadnej decyzji od komendanta Straży Granicznej w Białowieży.

Inaczej relacjonuje całą sprawę rzecznik prasowy podlaskiej policji Tomasz Krupa. Według niego takie pozwolenie na wjazd jest niezbędne.

Nie posiadały zgody na wjazd

- Na punkcie blokadowym byli nasi funkcjonariusze. Była też tam funkcjonariuszka Straży Granicznej, która potwierdziła, że panie nie posiadają zgody na wjazd do tej strefy. W związku z tym nie zostały wpuszczone – powiedział Ppodinspektor Krupa.

- To kuriozalna sytuacja i bezczelne łamanie prawa - powiedziała Zielińska. W dodatku ktoś powołuje się na decyzje, które nawet nie są w żaden sposób udokumentowane.

Poinformowała ponadto, że w komendzie w Hajnówce wraz posłanką Jachirą po raz trzeci złożyły zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego, polegającego na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych.

Posłanki KO Urszula Zielińska i Klaudia Jachira postanowiły otworzyć biuro poselskie w Białowieży 22 listopada 2021 roku. Choć stan wyjątkowy w pasie przygranicznym został zniesiony, posłanki od początku mają problem, by dostać się do swojego biura poselskiego.

Od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Zgodnie z nowelizacją, która umożliwiła wprowadzenie tego zakazu rozporządzeniem ministra SWiA, na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie na tym obszarze również innych osób, oprócz mieszkańców czy miejscowych przedsiębiorców.

aml/PAP