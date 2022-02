Mamy 54 477 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (8362), mazowieckiego (7858), wielkopolskiego (5154), dolnośląskiego (4537), łódzkiego (3902), małopolskiego (3821), pomorskiego (3722), kujawsko-pomorskiego (3123), lubelskiego (2735), zachodniopomorskiego (2060), podkarpackiego (1913), warmińsko-mazurskiego (1897), opolskiego (1522), podlaskiego (1274), świętokrzyskiego (1206), lubuskiego (1142).

249 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 69 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 238 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii to 5 035 796. Zmarło 106 060 osób.

"Dzisiejsza liczba zakażeń jest po raz pierwszy w V fali mniejsza od zeszłotygodniowej. Dzieje się to przy malejących od pięciu dni zleceniach na badania wystawianych przez POZ i dużej liczbie, ale hamującej dynamice testów. Jest to poważny sygnał możliwego wejścia w punkt przesilenia" - poinformował na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Dzisiejsza liczba zakażeń jest po raz pierwszy w V fali mniejsza od zeszłotygodniowej. Dzieje się to przy malejących od 5 dni zleceniach na badania wystawianych przez POZ i dużej liczbie ale hamującej dynamice testów. Jest to poważny sygnał możliwego wejścia w punkt przesilenia pic.twitter.com/7XTKL1kfiS — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) February 3, 2022

Ile osób w szpitalach?

W szpitalach przebywa 16 811 pacjentów z COVID-19, w tym 1076 chorych wymaga leczenia respiratorowego.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 821 łóżek i 2712 respiratorów.

Na kwarantannie przebywa 602 336 osób. Wyzdrowiało dotąd 4 099 013 zakażonych. Tydzień temu, 27 stycznia, w szpitalach przebywało 14 279 pacjentów z COVID-19, w tym 1105 chorych podłączonych do respiratorów. Ile szczepień wykonano? Ostatniej doby wykonano 113 266 szczepień przeciwko COVID-19. Łącznie wykonano 51 887 620 szczepień. W pełni zaszczepione są 21 795 822 osoby. 210 967 osób przyjęło trzecią dawkę. Dawkę przypominającą przyjęło łącznie 10 210 391 osób. Ile wykonano testów? Minionej doby wykonano ponad 175,1 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym ponad 51 tys. antygenowych. 📊 W ciągu doby wykonano ponad 175,1 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/jTmd2U1C83 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) February 3, 2022

Łącznie przebadano dotąd 31 033 684 próbek pobranych od 30 377 928 osób.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali takie uprawnienie, zlecili 7 173 903 badania.

Ustawa covidowa

Nie wiem, czy jest możliwe stworzenie projektu ustawy covidowej, który miałaby szansę być obecnie przyjęty przez Sejm. Ostatnie dni pokazują, że raczej nie - powiedziała posłanka PiS Joanna Lichocka. Zaznaczyła, że jest zwolenniczką "spowodowania, żeby więcej Polaków się zaszczepiło".





Posłanka zadeklarowała, że jeśli opozycja wyszłaby z projektem "nie antagonizującym ludzi, nie wprowadzającym masowego obowiązku zmuszania ludzi do szczepienia", ale który by skłonił większą grupę Polaków do zaszczepienia się, to ona ten projekt poprze.

Sejm we wtorek wieczorem odrzucił projekt ustawy o testowaniu pracowników pod kątem zakażenia SARS-CoV-2 autorstwa posłów PiS, umożliwiającej pracownikom nieodpłatne testowanie w kierunku SARS-CoV-2, a pracodawcom żądanie informacji o negatywnym wyniku tego testu. Za odrzuceniem projektu głosowało 253 posłów, przeciw 152, wstrzymało się 37. Za odrzuceniem projektu ustawy covidowej było 24 posłów PiS, 37 wstrzymało od głosu. - Od początku było wiadomo, że w klubie PiS nie było większości dla tego projektu, podobnie jak dla poprzedniego, firmowanego przez posła Hoca. I to było dla wszystkich jasne, ale z drugiej strony opozycja mówiła, że coś trzeba zrobić, zgłaszała różne postulaty, można było się zatem spodziewać, że któryś z tych projektów może być podstawą do pracy nad jakimiś zmianami i że zgłosi jakieś konstruktywne propozycje, które będzie można uwzględnić. Stało się coś zupełnie innego, zamiast pracy nad tym projektem była całkowita obstrukcja - powiedziała Lichocka.

