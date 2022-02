Ok. 2 tys. żołnierzy 82. dywizji powietrznodesantowej odleciało w czwartek na pokładzie samolotów C-17 z Fortu Bragg w Karolinie Pólnocnej do Polski i Niemiec - podały lokalne i branżowe media. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że w Polsce trwają przygotowania do przyjęcia głównych sił.

Według telewizji CBS17 z Karoliny Północnej, spadochroniarze weszli na pokład samolotów transportowych w Forcie Bragg ok. godz. 11. czasu lokalnego (godz. 17. czasu polskiego). 1,7 tys. z nich, należących do jednej z trzech Brygadowych Grup Bojowych (BCT), wyleciało do Polski. Do Niemiec udał się 300-osobowy oddział pracowników kwatery głównej 18. Korpusu Powietrznodesantowego.

"Dziękuję moim kolegom spadochroniarzom z 82. powietrznodesantowej, którzy ruszają do Europy. Jesteśmy z was dumni" - skomentował na Twitterze kongresmen Jaseon Crow, były spadochroniarz i weteran wojny w Afganistanie. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował na Twitterze, że część amerykańskich żołnierzy już jest w Polsce i przygotowuje przyjęcie głównych sił. Trwa przygotowanie do przyjęcia sił głównych Brygadowej Grupy Bojowej z 82. Dywizji Powietrznodesantowej 🇺🇸. W 🇵🇱 jest już grupa przygotowawcza. Łącznie w ramach przerzutu przybędzie 1700 żołnierzy. To wyraźny sygnał sojuszniczej solidarności w odpowiedzi na sytuację na Ukrainie. pic.twitter.com/hvXX93kEuH — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 3, 2022 Żołnierze, którzy odlecieli do Europy w ramach czasowej amerykańskiej misji wsparcia sojuszników NATO na wschodniej flance, należą do jednej z najbardziej elitarnych i mobilnych jednostek US Army, która brała udział w niemal wszystkich interwencjach wojskowych USA od czasu I wojny światowej. Jak doniósł portal Defense One, żołnierze odlecieli bez ciężkiego sprzętu ze względu na rozlokowane w Europie magazyny uzbrojenia i sprzętu.

jk/polsatnews.pl/PAP