- Decyzja USA o wysłaniu 3 tys. żołnierzy na wschodnią flankę NATO, w tym do Polski, to sygnał dla Rosji, że ewentualna agresja na Ukrainę nie przyniesie załamania spójności Sojuszu; może to sprzyjać szansom na polityczne rozwiązanie obecnego kryzysu - powiedział PAP w środę stały przedstawiciel RP przy NATO Tomasz Szatkowski.