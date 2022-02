Mamy 56 051 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (7925), mazowieckiego (7608), wielkopolskiego (5632), małopolskiego (4276), dolnośląskiego (4173), pomorskiego (3826), lubelskiego (3691), łódzkiego (3663), kujawsko-pomorskiego (3066), zachodniopomorskiego (2573), podkarpackiego (2442), warmińsko-mazurskiego (1937), podlaskiego (1444), opolskiego (1416), świętokrzyskiego (1214), lubuskiego (906).

259 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 94 osoby, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 224 osoby.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii to 4 981 321. Zmarły 105 753 osoby.

"W wyniku sekwencjonowania genomu wirusa w Polsce wykrytych zostało 6330 przypadków koronawirusa w wersji Omikron, co stanowi 75 proc. wszystkich sekwencjonowanych próbek" - przekazał resort zdrowia.

Ile osób w szpitalach?

W szpitalach przebywa 16 529 pacjentów z COVID-19, w tym 1045 chorych wymaga leczenia respiratorowego.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 707 łóżek i 2717 respiratorów.

Na kwarantannie przebywa 617 908 osób. Wyzdrowiało dotąd 4 065 159 zakażonych.

Tydzień temu, 26 stycznia, w szpitalach przebywało 14 008 pacjentów z COVID-19, w tym 1147 chorych podłączonych do respiratorów.

Ile szczepień wykonano?

Ostatniej doby wykonano 103 373 szczepienia przeciwko COVID-19.

Łącznie wykonano 51 768 860 szczepień.

W pełni zaszczepione są 21 770 732 osoby.

210 597 osób przyjęło trzecią dawkę. Dawkę przypominającą przyjęło łącznie 10 130 708 osób.

Ustawa covidowa odrzucona

Sejm odrzucił we wtorek projekt ustawy zakładający m.in. testowanie pracowników pod kątem zakażenia SARS-CoV-2, jak również wprowadzający poradę telefoniczną udzielaną przez lekarza POZ tylko na wyraźne żądanie pacjenta oraz zaostrzający grzywny za złamanie przepisów dotyczące epidemii. Za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu głosowało w Sejmie 253 posłów, przeciw 152, wstrzymało się 37.



Za wnioskiem sejmowej komisji o odrzucenie projektu autorstwa grupy posłów PiS było 24 członków klubu tego klubu; 151 posłów PiS opowiedziało się za kontynuowaniem prac nad przedłożeniem. Wstrzymało się 37 posłów, a 16 nie zagłosowało.

- Rząd powinien podać się do dymisji i powinny być wybory, jeżeli w kluczowej dla bezpieczeństwa Polaków sprawie rząd nie ma większości - powiedział Borys Budka (KO). Polityk podkreślił, że wynik głosowania to "spektakularna porażka Jarosława Kaczyńskiego".





- To co się stało na sali plenarnej pokazuje, że Jarosław Kaczyński nie ma większości we własnym obozie. Oczywiście będzie narracja przygotowana pod swój elektorat, że to opozycja nie chciała tego projektu ustawy, a tak naprawdę zepsuł go sam Kaczyński, zgłaszając tak absurdalne propozycje - mówił Borys Budka po głosowaniu w sprawie ustawy covidowej.

- 151 głosów na blisko 230 we własnym klubie. To jest spektakularna porażka Jarosława Kaczyńskiego. - Rząd powinien podać się do dymisji i powinny być wybory, jeżeli w kluczowej dla bezpieczeństwa Polaków sprawie rząd nie ma większości. Ja rozumiem, że honor i Morawiecki to oksymoron, ale jeżeli Morawiecki byłby człowiekiem honoru, to dziś na biurku prezydenta leżałaby jego dymisja - powiedział Budka.







