- Zasady są takie, że musisz być w pełni zaszczepiony - powiedział Morrison na konferencji prasowej w sobotę. - Dotyczą wszystkich, jak ostatnio widzieliśmy. Nie ma znaczenia, kim jesteś, to zasady. Przestrzegasz zasad - możesz przyjechać. Nie przestrzegasz zasad, nie możesz - dodał, odnosząc się do sprawy tenisisty Novaka Djokovica.

Zawodnik z Belgradu kilkanaście dni temu poinformował, że otrzymał zwolnienie lekarskie z obowiązkowego szczepienia przeciwko COVID-19 i rusza w podróż do Australii, by wziąć udział w turnieju wielkoszlemowym w Melbourne. Służby graniczne cofnęły jednak jego wizę i prosto z lotniska został zabrany do hotelu, gdzie są zakwaterowane także osoby ubiegające się o azyl.

Koncerty w marcu

W piątek gazeta "Sydney Morning Herald", powołując się na źródła branżowe, przekazała informacje, że Ye planuje zagrać koncerty na stadionach w Australii w marcu. Przedstawiciele Westa nie skomentowali tych doniesień.

Ye w wywiadzie w 2021 r. w mediach społecznościowych powiedział, że otrzymał jedną dawkę szczepionki, jednak wcześniej w rozmowie z magazynem "Forbes" w 2020 r. nazwał szczepienie "znamieniem bestii".

Zmiana imienia na Ye

W sierpniu zeszłego roku Kanye West złożył wniosek o zmianę imienia i nazwiska do sądu w Los Angeles. Chodziło mu o zamianę ówczesnego Kanye Omari West na - po prostu - słowo Ye. W październiku pozytywnie rozpatrzono jego prośbę.

"Ye" to nawiązanie do świętej księgi. "Wydaje mi się, że »ye« jest najczęściej używanym słowem w Biblii, gdzie oznacza słowo »ty«. Więc jestem tobą, jestem nami, to my" - opowiadał jakiś czas temu.

an/The Guardian