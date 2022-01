Najpierw Adam Nawałka, następnie Ukrainiec Andrij Szewczenko, ponownie Nawałka i Czesław Michniewicz - tak w skrócie wyglądał chronologicznie wyścig do posady selekcjonera.

W poniedziałek, w ostatni dzień stycznia, oficjalnie zakończyła się saga z wyborem następcy Paulo Sousy, który przed najważniejszymi meczami barażowymi o być, albo nie być na Mistrzostwach Świata w Katarze 2022, złożył rezygnację i odszedł do brazylijskiego Flamengo Rio de Janeiro. Pisaliśmy o tym wcześniej tutaj.

Kulesza: postawiłem na Michniewicza

– Sytuacja, w której znaleźliśmy się na przełomie roku, była naprawdę trudna. Zostaliśmy zarówno bez selekcjonera, jak i sztabu, który zajmował się reprezentacją. Na rynku była dostępna ograniczona liczba wolnych trenerów, mogących ubiegać się o tak prestiżową funkcję, dlatego musieliśmy odłożyć emocje na bok i przeprowadzić cały proces bardzo dokładnie. Spotykałem się z trenerami, analizowałem ich pomysł na prowadzenie kadry, negocjowałem warunki umowy, by nie doszło więcej do sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia pod koniec grudnia. Postawiłem na Czesława Michniewicza, który ma odpowiednie cechy i doświadczenie, by poprowadzić reprezentację w walce o mundial – powiedział Kulesza.

– Michniewicz pracował już w reprezentacji młodzieżowej, gdzie wypadł bardzo dobrze. Świetnie angażował grupę młodych i utalentowanych zawodników, umiał wygrywać ważne mecze, w których jego zespół nie był przedstawiany w roli faworytów. Udowodnił to po raz kolejny w ostatnich miesiącach, awansując do fazy grupowej Ligi Europy z Legią. Jest stworzony do gry o najwyższe cele i bardzo ceniony przez piłkarzy za swój warsztat. Ma umiejętność pokonywania silnych rywali, jest świetnym taktykiem, umie też zmobilizować zespół – dodał Prezes PZPN.

Czesław Michniewicz był już selekcjonerem w przeszłości

Nowym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłkę nożną został Czesław Michniewicz, który ma już doświadczenie z prowadzeniem reprezentacji, bowiem w latach 2017-2020 trenował kadrę Polski do lat 21, z którą awansował na wymarzone młodzieżowe Euro w 2019 roku. Michniewicz poprowadził młodzieżówkę w 27 meczach – wygrał czternaście z nich, siedmiokrotnie remisował i sześć razy przegrywał.

Podjąłem decyzję o powołaniu Czesława Michniewicza na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Podpisaliśmy umowę do końca 2022 roku, z opcją przedłużenia. Uważam, że to najlepszy wybór dla naszej kadry przed zbliżającymi się wyzwaniami. Myślimy już tylko o #MisjaMoskwa! 🇵🇱 pic.twitter.com/o4OymPSJgU — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) January 31, 2022

Michniewicz miał wpływ na młodych polskich piłkarzy, takich jak Krystian Bielik, Kamil Jóźwiak, Sebastian Walukiewicz, czy Semastian Szymański, którzy odgrywają większą, bądź mniejszą rolę w swoich klubach i głównej reprezentacji Polski.

Po reprezentacji U-21 przyszedł sprawdzian Michniewicza w Legii Warszawy i mimo iż udało się awansować do fazy grupowej Ligi Europy w sezonie 21/22, to został zwolniony z powodu słabych wyników w lidze i konfliktu z zawodnikami.

Kontrakt Czesława Michniewicza w reprezentacji Polski

Dziennikarz Interii Sebastian Staszewski poinformował, iż kontrakt Czesława Michniewicza ma obowiązywać nie do końca baraży, a do końca roku 2022. Zawarte w nim zostało jednak kilka klauzul. PZPN ma prawo np., aby umowę jednostronnie rozwiązać, ale i przedłużyć, jak będą wyniki.

🆕Cezary Kulesza i Czesław Michniewicz ustalili, że kontrakt tego drugiego ma obowiązywać nie do końca baraży, a do końca roku 2022. Zawarte w nim zostało jednak kilka klauzul. PZPN ma prawo np., aby umowę jednostronnie rozwiązać, ale i przedłużyć, jak będą wyniki. @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) January 31, 2022

Nowy selekcjoner będzie miał niewiele czasu, ponieważ już 24 marca reprezentację czeka w Moskwie półfinałowy mecz barażowy z Rosją o awans do mistrzostw świata. Jeżeli Polacy zwyciężą, zmierzą się w finale barażowym 29 marca w Chorzowie z lepszym z pary Szwecja - Czechy.

Nazwiska kandydatów na selekcjonera

Poza wyżej wymienionymi kandydatami na selekcjonera, to nazwiska kolejnych zmieniały się jak w kalejdoskopie, pojawiały się również (choć nie w roli faworytów) kandydatury m.in. Jana Urbana, Michała Probierza czy Włocha Fabio Cannavaro. Tzw. przecieków medialnych i mylnych tropów było w styczniu mnóstwo.

- Jak czasami to analizuję z boku, śmiać mi się chce. Zrobiła się z tego szopka – tak wybór selekcjonera podsumował niedawno Henryk Kasperczak, były znakomity piłkarz i trener.

Adam Nawałka przerwał milczenie

Zdecydowanie najczęściej wymieniano jednak cenionego przez dziennikarzy i kibiców Nawałkę, który już pracował z biało-czerwonymi w latach 2013-18 i wciąż ma świetne kontakty z doświadczonymi kadrowiczami.

Jednak Adam Nawałka oświadczył w rozmowie z serwisem meczyki.pl, poinformował, że nie zostanie nowym selekcjonerem piłkarskiej kadry. - Prezes do mnie zadzwonił i poinformował, że wybrał innego kandydata. Podziękował i wyraził nadzieję, że będę wspierał reprezentację Polski - powiedział były szkoleniowiec Lecha Poznań.

Według nieoficjalnych informacji prezesowi PZPN zależało jednak m.in. na tym, aby umowa z nowym selekcjonerem była krótka i możliwa do rozwiązania w razie ewentualnej porażki w barażach o mundial.

