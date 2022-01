Jutro premier Mateusz Morawiecki uda się do Kijowa, to jest nasz wyraz solidarności w tym trudnym okresie. Polska od wielu miesięcy wspiera Ukrainę na arenie międzynarodowej, podejmuje działania w celu zapobieżenia agresji ze strony Rosji - tłumaczył na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller.

Na początku konferencji prasowej rzecznik rządu mówił o "realnym zagrożeniu ze strony Rosji", które obecnie skierowane jest w stronę Ukrainy.

Piotr Müller wspomniał także o działaniach Moskwy "jeżeli chodzi o manipulację cenami gazu oraz innych działaniach Rosji, które powodują zaburzenie sytuacji geopolitycznej w naszym regionie".

Polskie wsparcie dla Ukrainy

Jak przypomniał podczas konferencji polityk, jutro premier Mateusz Morawiecki uda się z wizytą do Kijowa. Szef polskiego rządu spotka się we wtorek z prezydentem i premierem Ukrainy.

- To jest nasz wyraz solidarności w tym trudnym okresie. Polska od wielu miesięcy wspiera Ukrainę na arenie międzynarodowej, podejmuje działania w celu zapobieżenia agresji ze strony Rosji - mówił Müller. - Te działania przynoszą efekty, w postaci wspólnych stanowisk, ale też zwiększania świadomości związanej z możliwością ataku - dodał.

- Liczymy na to, że Rosja wycofa się ze swoich złych zamiarów - podkreślił dalej rzecznik rządu, przypominając o groźbie sankcji na Moskwę, w wypadku agresji na Ukrainę.

Müller stwierdził, że Polska od lat zabiega o to, aby Ukraina traktowana była jako państwo obszaru Europy Zachodniej. - Wspólnota międzynarodowa musi być gotowa do szybkiego działania, w przypadku ataku Rosji, do nałożenia szerokich sankcji - dodał.

Żądania Rosji i napięta sytuacja na Ukrainie

Pod koniec ubiegłego roku Rosja sformułowała szereg żądań wobec USA i NATO, nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa.

Moskwa domaga się prawnych gwarancji nierozszerzenia NATO, między innymi o Ukrainę. Kraje Sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania.

Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie żołnierzy przy ukraińskiej granicy przez Rosję ma służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go kraje. Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji.

