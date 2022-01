"PiS wygrywa, ale nie rządzi – to najkrótszy wniosek z najnowszego sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM" - napisał "DGP". Gazeta zwraca uwagę, że najlepiej widać to nie w samych wynikach badania, ale w podziale na mandaty. Dokonano go, wykorzystując kalkulator dr. hab. Jarosława Flisa.

Z tych wyliczeń wynika, że PiS miałby 200 mandatów, KO - 153, a ugrupowanie Polska 2050 Szymona Hołowni - 50. Trzy pozostałe ugrupowania, które przekroczyłyby próg wyborczy z ok. 6-proc. wynikiem: Lewica, PSL i Konfederacja, uzyskałyby od 18 do 21 głosów. Połowa pytanych chce głosować w wyborach parlamentarnych Respondenci sondażu United Surveys przeprowadzonego dla "DGP" i RMF FM pytani, na które z ugrupowań oddaliby głos, gdyby wzięli udział w wyborach do Sejmu wskazali na: Zjednoczoną Prawicę (33,2 proc.), Koalicję Obywatelską (26,1 proc.), Polskę 2050 (10,6 proc.), Lewicę (6,2 proc.), PSL (6 proc.), Konfederację (5,8 proc.). Natomiast odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 12,1 proc. ankietowanych. Z sondażu wynika też, że 50 proc. respondentów poszłoby na wybory do Sejmu, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę. Odpowiedzi "decydowanie nie" udzieliło 23,4 proc. badanych, "raczej nie" - 18,1, a "trudno powiedzieć" - 8,5 proc. ZOBACZ: Premier Morawiecki o Tusku: ludzie pamiętają, kto ściskał się z Putinem Jak stwierdza dziennik, "PiS nie ma pewności samodzielnych rządów. Więcej – ma kłopot z utworzeniem rządu koalicyjnego". Do tego potrzebowałby porozumieć się z co najmniej dwiema innymi partiami - dodaje gazeta. Co wpływa na wyniki PiS-u? Wśród nich "kiepskie nastroje Polaków" Według dziennika, na notowania PiS wpływają wejście w życie Polskiego Ładu i kiepskie nastroje wśród Polaków wynikające z rosnącej inflacji czy sytuacji epidemicznej. "W Sejmie ustawa o masowym testowaniu pracowników, nazywana przez opozycję lex Kaczyński, spotkała się ze zdecydowaną krytyką opozycji. Mało komu podoba się ona również w szeregach partii rządzącej" - wskazuje dziennik. Sondaż United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM, wykonany 27 stycznia na ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

wka/PAP, polsatnews.pl