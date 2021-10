Od teraz amerykański raper Kanye West nazywać się będzie… Ye. Sąd w Los Angeles przychylił się do jego wniosku o zmianę personaliów. Nowe imię jest nawiązaniem do Biblii. "Wydaje mi się, że »ye« jest najczęściej używanym słowem w Biblii, gdzie oznacza słowo »ty«. Więc jestem tobą, jestem nami, to my" - tak muzyk podsumował swoją decyzję.