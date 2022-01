We Włoszech wykryto pierwsze przypadki nowego podwariantu Omikrona - poinformował w piątek Instytut Służby Zdrowia. Występuje on w 9 z 20 regionów. Według danych Instytutu prawie 96 procent zakażeń wywołanych jest przez Omikron. Naukowcy z Wielkiej Brytanii poinformowali natomiast, że BA.2 rozprzestrzenia się jeszcze szybciej.

We Włoszech wykryto pierwsze przypadki nowego podwariantu Omikrona - poinformował w piątek Instytut Służby Zdrowia. Występuje on w 9 z 20 regionów. Według danych Instytutu prawie 96 procent zakażeń wywołanych jest przez Omikron.

Krzywa zakażeń zaczyna lekko schodzić - ogłosił szef Instytutu Służby Zdrowia Silvio Brusaferro. Zaznaczył zarazem, że szerzenie się koronawirusa nadal utrzymuje się na wysokim poziomie we wszystkich regionach Włoch. Dane z piątku potwierdzają dalszy dobowy spadek liczby zakażeń; odnotowano 143 tys. nowych przypadków w około 1 mln testów. Dzień wcześniej informowano o 155 tys. infekcji. Podwariant Omikrona ma wyższą zdolność rozprzestrzeniania Nowy podwariant Omikrona określony symbolem BA.2 wydaje się mieć znacznie wyższą zdolność rozprzestrzeniania się niż dominujący obecnie BA.1 - poinformowała w piątek Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA). ZOBACZ: Chiny. Naukowcy z Wuhanu: odkryliśmy nowego koronawirusa, może być bardzo groźny dla ludzi

UKHSA wyjaśniła, że wyższe tempo wzrostu BA.2 wobec BA.1 zaobserwowano we wszystkich regionach Anglii, gdzie było wystarczająco dużo przypadków, by można było to porównać, a "widoczna przewaga wzrostu jest obecnie znaczna".

"BA.2 ma zwiększone tempo wzrostu"

- Teraz wiemy, że BA.2 ma zwiększone tempo wzrostu, co można zaobserwować we wszystkich regionach Anglii - powiedziała dr Susan Hopkins, główna doradczyni medyczna UKHSA.

Agencja dodała, że nie ma danych na temat ciężkości choroby w przypadku zakażenia BA.2 w porównaniu do BA.1, ale powtórzyła, że według wstępnej oceny, nie znaleziono różnicy między dwoma podtypami Omikrona, jeśli chodzi o skuteczność szczepionki w zapobieganiu objawowej postaci choroby.

Szybkie rozprzestrzenianie się BA.1 spowodowało, że w Wielkiej Brytanii wariant koronawirusa Omikron wyparł dominujący wcześniej wariant Delta, a na przełomie grudnia i stycznia zanotowano rekordowe poziomy zakażeń. Jednak poziom hospitalizacji nie wzrósł w tak dużym stopniu, co jest skutkiem szczepień, wcześniej przebytych infekcji, jak również tego, że Omikron ma zazwyczaj łagodniejszy przebieg.

W ciągu minionej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 89,2 tys. zakażeń

Jak wskazała w odrębnej analizie UKHSA, w okresie między 24 listopada a 19 stycznia, mimo że większość wykrywanych przypadków stanowił wariant Omikron, to wśród trafiających z powodu COVID-19 na oddziały intensywnej terapii wciąż większość stanowiły osoby zakażone wariantem Delta. Stwierdzono też, że wzrost liczby zakażeń wariantem Omikron w domach opieki nie przełożył się na wzrost liczby przyjęć do szpitala.

W piątek poinformowano, że w ciągu minionej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 89,2 tys. zakażeń koronawirusem i stwierdzono 277 zgonów z powodu COVID-19. Oznacza to, że łączne bilanse zakażeń z ostatnich siedmiu dni - 629,7 tys. - oraz zgonów - 1828 - są po 2,7 proc. niższe niż były w poprzednich siedmiu dniach.

