Jak poinformowała w czwartek podkarpacka policja, mężczyzna został zatrzymany w jednej z galerii handlowych w Przemyślu. Policjanci zwrócili na niego uwagę, bo nie miał maseczki.

- W trakcie rozmowy z 38-latkiem funkcjonariusze wyczuli od niego zapach marihuany. Szybko wyszło na jaw, że brak maseczki nie jest jedynym przewinieniem przemyślanina. Mężczyzna przyznał, że posiada przy sobie środki odurzające – podała policja.

Policjanci znaleźli przy mężczyźnie woreczki strunowe, w których był susz roślinny oraz biały proszek. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że zabezpieczone substancje to marihuana i amfetamina.

Mieszkaniec Przemyśla trafił do aresztu, usłyszał już zarzut posiadania substancji odurzających. Za to przestępstwo grozi do 3 lat więzienia. Mężczyzna został też ukarany mandatem za brak maseczki.