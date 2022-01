Watykan poinformował w czwartek, że spotkanie Franciszka z Edith Bruck w Domu Świętej Marty trwało około godziny.

Podczas rozmowy w domu, w którym mieszka papież, "oboje podkreślili nieocenioną wartość przekazywania młodzieży pamięci o przeszłości, także jej najbardziej bolesnych aspektów po to, by nie popaść w te same tragedie" - głosi komunikat watykański po prywatnym spotkaniu.

Wcześniej papież odwiedził Bruck

W lutym 2021 roku Franciszek odwiedził Edith Bruck w jej mieszkaniu w centrum Rzymu. Powiedział jej wtedy: "przyszedłem podziękować za świadectwo i oddać hołd narodowi-męczennikowi szaleństwa nazistowskiego populizmu".

Literatka i reżyserka była więziona między innymi w niemieckim nazistowskim obozie zagłady Auschwitz oraz w Dachau. Zginęła w nich cała jej rodzina. Napisała autobiografię i powieści, przetłumaczyła na włoski utwory z literatury węgierskiej, a jako reżyserka i scenarzystka pracowała dla telewizji RAI.

We wrześniu zeszłego roku Edith Bruck napisała list do papieża po jego wizycie w Budapeszcie i na Słowacji, gdzie w przemówieniach mówił o potrzebie wykorzenienia antysemityzmu i oddał hołd ofiarom Holokaustu.

W środę Franciszek spotkał się podczas audiencji generalnej z mieszkającą w Krakowie Lidią Maksymowicz, która jako małe dziecko ocalała z Auschwitz i przeżyła okrutne eksperymenty doktora Josefa Mengele.