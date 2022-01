62-letni mieszkaniec powiatu ryckiego poinformował funkcjonariuszy policji, że padł ofiarą oszusta i stracił pieniądze.

- Mężczyzna powiedział, że skontaktował się z nim telefonicznie inny mężczyzna, który przedstawił się jako policjant. W trakcie rozmowy poinformował go, że jego pieniądze na koncie bankowym są zagrożone - przekazała w czwartek Agnieszka Marchlak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

62-latek udostępnił oszustowi dane niezbędne do zalogowania na koncie bankowym i przekazał kody do autoryzacji przelewów. - Gdy poszkodowany zorientował się, że mógł zostać oszukany zgłosił sprawę policji. Niestety do tego czasu oszuści podjęli z jego konta bankowego ponad 200 tysięcy złotych - dodała Marchlak.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przypomina, że funkcjonariusze nie informują telefonicznie o prowadzonych sprawach i nigdy nie żądają pieniędzy, ani danych niezbędnych do logowania na koncie bankowym.