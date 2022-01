W środę senacka komisja, która wyjaśnia przypadki nielegalnej inwigilacji z użyciem oprogramowania Pegasus przesłuchuje mec. Romana Giertycha. Miał być on jednym z inwigilowanych za pomocą tego systemu. Przed komisją stanie także były szef PKW, sędzia Wojciech Hermeliński.

W Senacie od połowy stycznia działa komisja nadzwyczajna (bez uprawnień śledczych), która wyjaśnia przypadki nielegalnej inwigilacji z użyciem oprogramowania Pegasus. W środę przed komisją przesłuchany w formie zdalnej jest mec. Roman Giertych.

- W 2015 roku było dla mnie oczywiste, że jestem jednym z pierwszych celów służb Mariusza Kamińskiego - podkreślił Giertych. - Infekcja telefonu miała związek z Donaldem Tuskiem, ponieważ reprezentowałem go w różnych sprawach - dodał. Jak zaznaczył, podsłuchy wiązały się z tym, że w tamtym okresie "ważyła się kwestia startu Donalda Tuska w sprawie startu w wyborach prezydenckich".

- Miałem zaszczyt uczestniczyć w spotkaniach na Wzgórzu Watykańskim z ówczesnym przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem i bliskimi współpracownikami papieża Franciszka - powiedział Giertych, wskazując, że to jedna z przyczyn inwigilacji jego telefonem systemem Pegasus.

Sprawa Pegasusa

We wtorek agencja AP poinformowała o kolejnych dwóch Polakach, którzy według działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab mieli być szpiegowani Pegasusem - to lider Agrounii Michał Kołodziejczak oraz Tomasz Szwejgiert, współautor książki o szefie resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariuszu Kamińskim. Według Citizen Lab, obie sytuacje miały miejsce w 2019 r. - Kołodziejczak miał być zhakowany kilkukrotnie w maju tego roku, a Szwejgiert - 21 razy od końca marca do czerwca.

Senator PO Marcin Bosacki, który jest przewodniczącym senackiej komisji ds. wyjaśnienia przypadków inwigilacji Pegasusem, poinformował we wtorek, że Michał Kołodziejczak będzie przesłuchany ws. podsłuchów "w najbliższych dniach".

ZOBACZ: Żaryn ws. informacji o stosowaniu Pegasusa: nie wypowiadamy się o kontroli operacyjnej

W grudniu - również powołując się na ustalenia Citizen Lab - agencja informowała, że za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus inwigilowani byli mec. Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek i senator KO Krzysztof Brejza. Do telefonu polityka miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r., gdy był on szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi. Przedstawiciele rządu wielokrotnie zapewniali, że żadna służba w tej sprawie nie złamała prawa, a kontrola operacyjna - jeśli była podejmowana - była prowadzona legalnie. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn konsekwentnie podkreśla, że rząd nie odnosi się do doniesień na temat konkretnych form i metod pracy operacyjnej "bez względu na to, czy są stosowane, czy też nie". - Nie odnosimy się również do pytań, czy konkretne osoby były objęte metodami pracy operacyjnej - dodał.

pgo/kmd/PAP, polsatnews.pl