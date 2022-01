"Wielkim rozczarowaniem jest m.in. wstrzymywanie zgody Niemiec na dostawę broni z Estonii dla państwa , które przygotowuje się do obrony przed agresorem" - stwierdził.

Szef polskiego rządu we wpisie na Facebooku przyznał, że z niepokojem obserwuje "sytuację na Ukrainie oraz reakcje naszych sąsiadów z Niemiec w obliczu zagrożenia ze strony Rosji".

Jak dodał, realizuje się "czarny scenariusz, przed którym od dawna ostrzegaliśmy". "Budowa Nord Stream 2, szantaż gazowy Rosji, miliardy zainwestowane przez Putina w Europie, a także pieniądze »zainwestowane« w byłych polityków i lobbystów dają mu narzędzia do terroryzowania kolejnych krajów Europy" - wskazał premier we wpisie.

Premier we wpisie zapewniał Kijów o swoim wsparciu. "Polska od wielu lat jest zdecydowane w swoim poparciu dla ukraińskiej drogi do integracji z Europą i Zachodem. Przeciwstawiamy się konsekwentnie kolejnym aktom agresji ze strony Rosji, choćby nielegalnemu zajęciu Krymu. I nasz głos jest dzisiaj po stronie naszych sąsiadów z Kijowa. Jesteśmy po stronie ukraińskiej wolności, demokracji, bezpieczeństwa i prawa Ukraińców do suwerennego decydowania o losie swojego narodu. Jesteśmy też po stronie pokoju" - napisał.