Bartosz Fiałek, który zajmuje się badaniem transmisji koronawirusa, został zapytany o zakaźność wariantu Omikron. Lekarz zaprezentował wykresy, które mówią o tym jak układa się zakaźność w stosunku do się czasu i wilgotności powietrza.

ZOBACZ: Wypadanie włosów po COVID-19. Lekarka tłumaczy

Z wykresu "A", który zaprezentował Fiałek wynika, że w 90 proc. wilgotności powietrza infekcyjność (zakaźność) tego wirusa przez pierwsze 5 minut jest na poziomie 50 proc.

Polsat News



- Dopiero po 20 min z uwagi na zmianę tej cząsteczki wirusa dochodzi do 90 proc mniejszej infekcyjności, czyli dopiero wtedy, w danym środowisku możemy być pewni, że wirus nie zaraża - poinformował lekarz.

Zakażenie przez kichnięcie

- W pierwsze 5 min jest bardzo wysoka infekcyjność - stwierdził Fiałek. - Czyli jak ja siedzę w gabinecie, byłbym nosicielem wariantu Omikron i bym kichnął, to nie jest tak, że to pomieszczenie jest od razu czyste. Przez pierwsze 5 min. istnieje ogromne ryzyko, że osoba, która wejdzie po mnie, nawet po 4 minutach, zakazi się z powodu tej wysokiej infekcyjności wariantu Omikron i utrzymywania się go w środowisku przez długi czas - wytłumaczył medyk.

WIDEO: Bartosz Fiałek o transmisji wariantu Omikron na antenie Polsat News

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- To jest bardzo ważne, żeby stosować się do zasad sanitarno-epidemiologicznych, bo to, że ja nie będę miał kontaktu z osobą, nie będzie wskazywać na to, że ja nie jestem dla niej zakaźny - dodał.

ZOBACZ: Sondaż. Polacy krytycznie ocenili rządową strategię walki z pandemią



Na pytanie, co się stanie jak osoba wejdzie do takiego pomieszczenia w maseczce, lekarz odpowiedział, że "jeśli wejdzie w maseczce FFP2, KN95 czy N95 (trójkątna biała maseczka - red.), to faktycznie ryzyko zakażenia będzie znacznie mniejsze". - Jeśli otworzę okno i doprowadzę do cyrkulacji powietrza, to to ryzyko również będzie mniejsze. Stąd te zasady, które znamy od prawie dwóch lat: noszenie maseczek i wietrzenie pomieszczeń. To może ochronić tę osobę przed zakażeniem - zakończył.

WIDEO: Marzena Okła-Drewnowicz: Marian Banaś powinien mieć status świadka koronnego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/ml/Polsat News, Polsatnews.pl