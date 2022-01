Do zdarzenia doszło na ul. Jabłkowskiego w Kaliszu. W sobotę przed południem do drzwi jednego z mieszkań zapukał mężczyzna.

Nieznajomy przedstawił się jako akwizytor i zaproponował perfumy po atrakcyjnej cenie. Następnie spryskał kobiecie skórę, by poznała ich zapach. Kiedy ta powąchała dłoń nagle poczuła się źle i upadła na kolana.

Uratowała się w ostatniej chwili

- W ostatniej chwili udało jej się zatrzasnąć drzwi i wezwać policję – powiedział komisarz.

Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci przeszukali rejon, ale nikogo nie ustalono.

ZOBACZ: Kalisz. Mężczyzna oblany kwasem. Twierdzi, że na zlecenie szwagra

- Apelujemy o nie wpuszczanie obcych osób do swoich mieszkań pod żadnym pozorem. Nawet, jeżeli ktoś rzeczywiście będzie oferował coś do sprzedaży to nigdy nie mamy pewności, że towar nie pochodzi z przestępstwa – powiedział policjant.