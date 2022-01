Wpis Jarosława Gowina pojawił się na Twitterze w poniedziałek po godz. 23. "Guess who's back..." - napisał w języku angielskim lider Porozumienia, co można przetłumaczyć: "Zgadnij, kto wraca".





Guess who's back... — Jarosław Gowin (@Jaroslaw_Gowin) January 24, 2022

Do wpisu odniósł się Strzeżek, rzecznik partii Porozumienia. "Najbliższe głosowania będą wyjątkowo ciekawe" - zapowiedział.

Najbliższe głosowania będą wyjątkowo ciekawe 😉 https://t.co/wrG0wEXrKD — Jan Strzeżek (@JanStrzezek) January 24, 2022

W kolejnym wpisie dodał: "Dobrze, że wróciłeś Jarku. Mamy sporo rachunków do wyrównania #GoWin".

Dobrze, że wróciłeś Jarku. Mamy sporo rachunków do wyrównania 😈 #GoWin https://t.co/wrG0wEXrKD — Jan Strzeżek (@JanStrzezek) January 24, 2022

Wpis skomentowała także posłanka PO Marzena Okła-Drewnowicz, która napisała: "Dobra wiadomość".

Dobra wiadomość 💙 — Marzena Okła-Drewnowicz (@OklaDrewnowicz) January 24, 2022

"Tak po ludzku cieszę, że Jarosław Gowin wrócił do zdrowia i otwarcie mówi o pokonaniu choroby. To pozytywny znak dla tych Polaków, którzy walczą z depresją i chcą także pokonać tę chorobę. A w polityce życzę Jarosławowi, by szukał tego co nas łączy, a nie dzieli. Dla Polski" - napisał z kolei poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski.

Tak po ludzku cieszę, że @Jaroslaw_Gowin wrócił do zdrowia i otwarcie mówi o pokonaniu choroby. To pozytywny znak dla tych Polaków, którzy walczą z depresją i chcą także pokonać tę chorobę. A w polityce życzę Jarosławowi, by szukał tego co nas łączy, a nie dzieli. Dla 🇵🇱Polski. — Janusz Kowalski 🇵🇱 (@JKowalski_posel) January 25, 2022

Jarosław Gowin był w szpitalu

Polityk trafił do szpitala pod koniec listopada 2021 roku. Interia informowała wówczas, że przeżył załamanie nerwowe. Według innych, niepotwierdzonych informacji medialnych, powodem hospitalizacji była depresja.



W drugiej połowie grudnia Gowin miał jednak opuścić szpital i wrócić do swojego domu w Krakowie - informował Onet.

Michał Wypij zapowiadał powrót Jarosława Gowina

O stanie zdrowia lidera Porozumienia mówił w zeszły wtorek poseł Michał Wypij z jego formacji. - Czuje się lepiej, ale to decyzja lekarzy i jego, kiedy wróci. A wróci na pewno, jest w dużo lepszej formie - zapewniał w "Graffiti" w Polsat News.



Wypij przypominał wówczas, że Porozumienie, które do zeszłego roku współtworzyło Zjednoczoną Prawicę, ma "rachunki do wyrównania" i "należy zatrzymać zły rząd".

