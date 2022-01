Asher Levi, prezes NSO Group produkującej Pegasusa, zrezygnował ze stanowiska

Levi powiedział agencji Reutera, że opuścił NSO Group pod koniec 2021 roku, zgodnie z wcześniejszymi planami.

Reuters przypomina, że w listopadzie ubiegłego roku ministerstwo handlu USA umieściło NSO na swojej czarnej liście, twierdząc, że izraelska firma sprzedaje oprogramowanie szpiegujące zagranicznym rządom, które następnie wykorzystują ten sprzęt do atakowania urzędników państwowych i dziennikarzy.

Pegasus włamywał się do iPhonów

Pozew do sądu złożyła firma Apple, która uważa, że używanie Pegasusa naruszyło amerykańskie prawo, bowiem narzędzie to włamywało się do systemów operacyjnych iPhonów. Wobec NSO działania prawne podjął także Microsoft Corp, macierzysta firma Facebooka Meta Platforms Inc, Google Alphabet Inc i Cisco Systems Inc. Kilka innych przedsiębiorstw informatycznych mocno krytykowała działalność izraelskiej firmy.

Reuters przypomina, iż w zeszłym tygodniu izraelski prokurator generalny zarządził dochodzenie w związku z doniesieniami, że izraelska policja od co najmniej 2015 roku wykorzystuje oprogramowanie szpiegujące Pegasus do hakowania telefonów cywilów, w tym polityków oraz liderów antyrządowych protestów.

Levi objął stanowisko prezesa NSO Group w kwietniu 2020 roku z ramienia brytyjskiej firmy Novalpina Capital, która kupiła NSO w 2019 roku, a od lipca 2012 roku zarządzana jest przez Berkeley Research Group (BRG).

- Gdy tylko BRG dołączyła do naszej firmy, zadzwoniłem do nich i powiedziałem, że chciałbym zakończyć moją kadencję w NSO - powiedział Levi.

- Zrobiłem to, co uważam za normalną praktykę w tego typu sytuacjach - dodał.

Według komunikatu NSO nowym prezesem tej firmy jest Finbarr O'Connor, dyrektor zarządzający BRG Asset Management.

"Cyberdyplomacja"

Władze Izraela od dawna pomagają w sprzedaży Pegasusa i innych usług cybernetycznych w ramach tego, co nazwano izraelską "cyberdyplomacją". W lipcu 2021 roku opublikowane zostały wyniki międzynarodowego dziennikarskiego śledztwa 17 mediów, gdzie stwierdzono, że oprogramowanie umożliwiało śledzenie co najmniej 180 dziennikarzy, 600 polityków, w tym trzech prezydentów, 10 premierów i jednego króla oraz 85 działaczy praw człowieka i 65 liderów biznesu z różnych krajów.

Dziennik "Haarec" przed tygodniem pisał, że wśród najsłynniejszych klientów NSO były Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska, a także Indie, Węgry, Meksyk, a ostatnio Polska, czyli wszystkie kraje, o które zabiegał dyplomatycznie były już premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Pegasus umożliwia zdalny dostęp do zainfekowanych telefonów komórkowych. Sprzedawane organom wywiadowczym i organom ścigania na całym świecie oprogramowanie szpiegujące wykorzystuje luki w zabezpieczeniach systemów operacyjnych Android i iPhone, by uzyskać dostęp do zawartości urządzenia – od wiadomości po zdjęcia. Program pozwala również na zdalną aktywację kamery i mikrofonu w telefonie bez wiedzy ofiary.

