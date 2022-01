Pralnia Społecznie Odpowiedzialna we Wrocławiu miała być miejscem, w którym potrzebujący mogli bezpłatnie uprać swoje ubrania. Firma Henkel, która sfinansowała sprzęt i przekazała środki czystości, nie zgodziła się na poświęcenie nowego budynku przez biskupa. W odpowiedzi Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta postanowiło oddać podarowane pralki i proszki do prania. Henkel wydało oświadczenie.

Niemiecka firma Henkel wydała oświadczenie w sprawie incydentu z pralnią dla Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta we Wrocławiu, w którym przekazała, że "jest im bardzo przykro z powodu późniejszych kontrowersji co do uzgodnionej między stronami formuły".

Komunikat niemieckiej spółki z oddziałem w Polsce pojawił się w sobotę. "W dniu 20 stycznia br. we Wrocławiu przy ul. Małachowskiego 15 odbyła się uroczystość otwarcia Pralni Społecznie Odpowiedzialnej oferującej pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Jest to wspólna inicjatywa firmy Henkel Polska, Fundacji Społecznie Bezpieczni, Stowarzyszenia Pomocy "Akson" i Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta" - czytamy w komunikacie.

Wrocław. Incydent z pralkami. Henkel wydaje oświadczenie

Dalej Henkel podkreśla, że firma wyraża ubolewanie co do zaistniałej sytuacji. "Pragniemy oświadczyć, iż jest nam bardzo przykro z powodu późniejszych kontrowersji co do uzgodnionej między stronami formuły i programu wydarzenia" - zaznaczono.

PAP/Maciej Kulczyński Czym różni się poświęcona pralka od "świeckiej" maszyny? Dla przedstawicieli Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, niepoświęcony przez biskupa sprzęt, nadaje się do zwrotu

Jak tłumaczy spółka, do zdarzenia doszło na skutek "głębokiego organizacyjnego nieporozumienia". Henkel dodaje przy tym, że dla całej firmy nadrzędną wartością jest dobro podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta i w dalszym ciągu pragnie kontynuować współpracę w ramach projektu.

Afera we Wrocławiu. Henkel nie zgodził się na poświęcenie pralni

Do sporu pomiędzy niemieckim koncernem a Towarzystwem z Wrocławia doszło w związku z zaangażowaniem kurii w otwarcie nowej pralni. Firma Henkel, która dostarczyła proszki do prania oraz pralki do nowej pralni, nie chciała zgodzić się, by budynek poświęcił biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. Pojawił się wręcz głosy, że hierarcha został wyproszony przez przedstawicieli koncernu, co zdementowała później kuria.

Jest nam przykro z powodu kontrowersji, które pojawiły się w związku z uroczystym otwarciem Pralni Społecznie Odpowiedzialnej we Wrocławiu. Nasze pełne oświadczenie można znaleźć tutaj: https://t.co/MlLMFTdxfk — Henkel Polska (@HenkelPolska) January 21, 2022



"Ubolewamy, że restrykcyjne wymagania ze strony potencjalnych darczyńców nie były sprecyzowane przed podpisaniem porozumienia w tej sprawie. Przepraszamy wszystkich, którzy poczuli się urażeni niezręczną sytuacja zaskakująca także dla Towarzystwa Pomocy. Tuż przed rozpoczęciem wydarzenia dowiedzieliśmy się, że ks. biskup może zabrać głos w oficjalnej części wydarzenia, ale nie ma zgody na obrzęd poświęcenia miejsca pracy i pomocy ubogim. W zaistniałej sytuacji ks. biskup opuścił zgromadzenie, uważając, że rola asystenta kościelnego jest w pierwszej kolejności obrzęd liturgiczny, nie przemówienie do zebranych" - podkreślono w wydanym przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta.

kmd/Interia