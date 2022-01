We wrocławskim oknie życia w niedzielę wieczorem ktoś zostawił kilkumiesięczną dziewczynkę. Niemowlęciem zaopiekowały się siostry zakonne, które wezwały pogotowie ratunkowe. Dziecku, które zostało zabrane do szpitala na dokładniejsze badania, nadały imię Klaudia. Jeśli okaże się, że sytuacja prawna dziewczynki na to pozwala, zostanie ona skierowana do adopcji.