Krakowski odział IMGW wydał ostrzeżenie o silnym mrozie dla małopolskich powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, suskiego, nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 20 w niedzielę do 9 w poniedziałek.

Temperatura w tych powiatach może sięgnąć od -15 do -20 st. C, a wiatr osiągnie od 5 km/h do 15 km/h.

Aktualizacja ostrzeżeń meteorologicznych



Ostrzegamy przed:

gęstą mgłą (zachód kraju)

silnym mrozem (północny-wschód i południe Polski)

opadami marznącymi (północ i zachód kraju)



Szczegółowe informacje:

Jaka pogoda? Poniedziałek, 24 stycznia

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polska południowa będzie w zasięgu wyżu z centrami nad Austrią i Litwą, ale na północy zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki z ciepłym frontem atmosferycznym, związanej z niżem znad Morza Barentsa. Pozostaniemy w powietrzu arktycznym, ale za frontem zacznie już napływać powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek na południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie całkowite. Na północnym wschodzie opady śniegu przechodzące w centrum w opady deszczu ze śniegiem i deszczu lub mżawki, gdzieniegdzie w pasie od Dolnego Śląska po zachodnie Mazury marznące i powodujące gołoledź.

Na zachodzie opady deszczu lub mżawki. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna na wschodzie i południu od -6 stopni Celsjusza do 0, ale w rejonach podgórskich Karpat miejscami około -8 stopni. Na zachodzie i w centrum kraju temperatura maksymalna od 1 do 6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich.

Silny mróz na południu

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie całkowite. Na wschodzie opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz lub mżawkę, gdzieniegdzie w pasie od Śląska Opolskiego po Suwalszczyznę marznące i powodujące gołoledź. Na zachodzie opady deszczu lub mżawki. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 5 cm w Karpatach.

Temperatura minimalna na wschodzie i południowym wschodzie od -6 do -1 stopnia, ale w rejonach podgórskich Karpat oraz na krańcach południowo-wschodnich od -15 do -10 stopni. W rejonach podgórskich Bieszczad możliwy spadek temperatury minimalnej do -20 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze temperatura minimalna od 0 do 3 stopni.

Wiatr słaby i umiarkowany, na krańcach północnych porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h, w Karpatach do 65 km/h i tam lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

