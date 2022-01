IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed marznącym deszczem dla województw: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Mieszkańców dwóch ostatnich województw ostrzega ponadto przed gęstymi mgłami.

Następnie rozszerzył ostrzeżenia o część woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Kolejne ostrzeżenia na opady marznące⚠

Obejmuje część woj, pomorskiego i kujawsko - pomorskiego.

☔Opady marznącej mżawki powodujące gołoledź❗

Uwaga, szczególnie kierowcy🚘, będzie ślisko ⛸ pic.twitter.com/gJFuSULCd1 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 23, 2022

Ślisko na drogach. Ostrzeżenia drogowców

W niedzielę rano wszystkie drogi krajowe były przejezdne. Wyjechały na nie 442 pojazdy do zimowego utrzymania - poinformowała w Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy również apelują o ostrożną jazdę, bo utrudniają ją opady śniegu, mgły i błoto pośniegowe.

O poranku opady śnieg wystąpiły na terenie województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Natomiast mgły ograniczające widoczność na terenie województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Według GDDKiA w dzień w Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w deszcz i mżawkę, do godzin południowych oraz wieczorem przejściowo marznące, powodujące gołoledź.

W Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 6 cm do 8 cm. Na zachodzie także silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -5 stopni na północnym wschodzie, około -1 stopnia w centrum, do 5 stopni Celsjusza na zachodzie.

Pogoda na niedzielę. Nawet 20 stopni mrozu

W niedzielę od zachodu do Polski zacznie wkraczać strefa ciepłego frontu atmosferycznego. Wschodnia połowa kraju pozostaje pod wpływem arktycznych mas powietrza.

- Na wschodzie będzie dużo przejaśnień, a wieczorem spodziewamy się nawet rozpogodzeń, choć miejscami możliwe są przelotne opady śniegu. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie całkowite z przejaśnieniami. Możliwe są słabe opady śniegu przechodzącego w śnieg z deszczem i deszcz. Także na zachodzie, do godzin południowych oraz wieczorem, prognozowane są opady marznące powodujące gołoledź oraz mgły i zamglenia ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 4 stopni Celsjusza na wschodzie, minus 1 w centrum, do plus 5 stopni na krańcach zachodnich. Wiatr będzie słaby, tylko na południowym wschodzie początkowo umiarkowany i porywisty - powiedziała Anna Woźniak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na wschodzie Polski nadal będzie dużo rozpogodzeń, którym towarzyszyć będą wyraźne spadki temperatury. Na południowym wschodzie minimalna temperatura wyniesie minus 15 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich Karpat termometry mogą wskazywać nawet minus 20 stopni. W centrum kraju temperatura spadnie do około minus 8 stopni. Najcieplej - plus dwa stopnie Celsjusza - prognozowane są na północnym zachodzie Polski.

Na zachodzie zachmurzenie będzie całkowite z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Możliwe są marznące opady powodujące gołoledź oraz mgły i zamglenia ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr będzie słaby, zmienny, przechodzący w południowy.

ml/polsatnews.pl/PAP