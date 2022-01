Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zrealizowało w ubiegłym roku 12,5 tys. misji

Miniony rok w LPR był rekordowy pod względem liczby interwencji. Śmigłowce pogotowia uczestniczyły w niemal 12,5 tys. misjach, udzieliły pomocy ponad 8 tys. pacjentów. Największą akcję, do której skierowano cztery helikoptery, przeprowadzono we wrześniu koło Zielonej Góry – informuje rzecznik LPR Justyna Sochacka.

W ocenie Sochackiej jedną z najtrudniejszych i największą akcję ratunkową Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przeprowadziło 13 września koło Zielonej Góry.

- Po zderzeniu busa z autokarem były zadysponowane cztery śmigłowce. W wyniku wypadku jedna osoba zginęła, a 23 przetransportowano do szpitali – powiedziała Justyna Sochacka.

- Doskonale pamiętam też wypadek masowy, zderzenie busa z autobusem. Na miejsce przyleciały cztery śmigłowce. Przypominam też sobie misję z początku wakacji, na autostradzie, gdzie doszło do poważnego wypadku. Zabieraliśmy do szpitala dziewczynkę w bardzo ciężkim stanie. Daliśmy z siebie, co mogliśmy – relacjonuje na stronie internetowej LPR Krzysztof Szymański, ratownik medyczny ze Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego z Zielonej Góry.

Michał Słomian, ratownik medyczny LPR z Katowic, również wspomina miniony rok jako bardzo pracowity.

- To był rok, w którego czasie mieliśmy bardzo dużo wylotów do pacjentów z różnego rodzaju urazami. Zwiększyła się liczba lotów do miast, do zdarzeń, do których wcześniej nas nie wzywano. Pandemia przysporzyła nam również pacjentów zarażonych SARS-CoV-2. Były to transporty bardziej wymagające i w mniej komfortowych warunkach – mówi.

Ponad 12,4 tys. misji

Zgodnie z informacjami LPR załogi lotnicze w 2021 r. zrealizowały łącznie 12 444 misje. Śmigłowcami HEMS ((ang. Helicopter Emergency Medical Service, czyli Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego) wykonano 12 088 misji, w tym 10 598 lotów do nagłych zdarzeń i 1490 transportów między szpitalami. Samolotami zrealizowano 356 transportów.

- Co roku zwiększa się liczba interwencji. Prawie 12 tys. misji zrealizowano już w 2019 r. – podkreśla Sochacka.

W 2021 r. na pokładach śmigłowców LPR przetransportowano 8246 pacjentów. Jednak liczba wszystkich osób, którym lekarze i ratownicy medyczni LPR udzielili pomocy, to 10 478, w tym 1131 dzieci.

Do jakich zdarzeń wzywano LPR?

Podobnie jak w ubiegłych latach najczęstszym powodem wezwań były wypadki komunikacyjne i pomoc ich ofiarom – 1921 lotów.

Drugą przyczyną wezwań były udary mózgu – 1813. 1223 razy załogi wylatywały na pomoc osobom w stanie nagłego zatrzymania krążenia.

Najwięcej pracy w 2021 r. załogi miały 1 kwietnia. Wtedy to śmigłowce wykonały łącznie 63 misje. Maksymalna liczba wylotów w ciągu jednego dnia wyniosła 12, taki wynik uzyskała załoga w Warszawie.

pgo/PAP