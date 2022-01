Resort zdrowia przekazał w niedzielę, że w Polsce wykryto dotąd 2232 przypadki Omikrona, co stanowi 35 proc. sekwencjonowanych próbek. Ministerstwo poinformowało także o 34 088 nowych, potwierdzonych przypadkach koronawirusa, co stanowi wzrost o 132 proc. tydzień do tygodnia. Zmarło kolejnych 25 osób, u których potwierdzono COVID-19.