Śmierć b. dyrektora z CBA to dla opozycji pretekst do insynuacji i dalszych ataków na rząd. Nie do pomyślenia... - napisał na Twitterze Stanisław Żaryn, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych. Odniósł się w ten sposób do komentarzy, które pojawiły się po informacji o śmierci byłego dyrektora w CBA, który według tvn24.pl miał odpowiadać za funkcjonowanie systemu Pegasus.