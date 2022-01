Lokalny dziennik podał, że w kwietniu 2020 roku kobieta umieszczona w kwarantannie z powodu pozytywnego wyniku testu usłyszała huk na ulicy. Wybiegła z domu, by zobaczyć, co się stało. Okazało się, że doszło do wypadku. Mężczyzna stracił panowanie nad motocyklem i uderzył w znak drogowy, a następnie wpadł do rowu.

- Leżał na ziemi, był cały obolały. Pomogłam mu, chciał się podnieść, ale w jego stanie nie było to wskazane - opowiedziała kobieta, cytowana przez gazetę "Il Mattino di Padova". Sąd nie okazał litości Kiedy wraz z pogotowiem przyjechali karabinierzy, odkryli, że 56-letnia Maristella Scarmignan jest w kwarantannie. Została spisana za naruszenie zasad izolacji. Jak wyjaśniła w rozmowie z gazetą, na nic nie zdały się jej apele o zdrowy rozsądek i zrozumienie sytuacji. Ponadto - jak dodała - otrzymała chwilę wcześniej negatywny wynik pierwszego z dwóch testów, jakie musiała zrobić po zakażeniu. ZOBACZ: Autopilot w tesli zabił dwie osoby. Za wypadek odpowie kierowca Teraz kobieta otrzymała zawiadomienie z miejscowego sądu o tym, że wymierzono jej karę czterech miesięcy aresztu, zredukowaną do dwóch i zamienioną na grzywnę w wysokości 4500 euro. Skazana protestuje podkreślając, że była dotąd niekarana, a pierwszą karę wymierzono jej za pomoc ofierze wypadku. - Miałam go zostawić rannego na ulicy? - pytała.

ap/PAP