Premier przypomniał na konferencji prasowej w Warszawie, że znaczna część dotychczasowych członków Rady Medycznej zrezygnowała. - Łączenie działań na styku spraw publicznych i ściśle medycznych nie jest łatwe i ja to rozumiem - powiedział.

- Chcę wyrazić moją ogromną wdzięczność wobec wszystkich osób, które doradzały nam do tej pory - podkreślił premier. Zaznaczył, że istotna część z nich będzie doradzać nadal. - Rada ds. walki z Covid-19 będzie także obejmowała specjalistów z innych dziedzin, nie tylko z medycyny - poinformował szef rządu.

"Rada Medyczna wzywała do bardzo radykalnych działań"

Morawiecki stwierdził, że "Rada Medyczna wzywała do bardzo radykalnych działań". - Łącznie z obowiązkowością szczepień, np. powyżej pewnego progu wiekowego, a także dalej idące restrykcje - wyjaśnił.

Podkreślił, że proponowane przez Radę działania z medycznego punktu widzenia były "jak najbardziej uzasadnione", jednak rząd przy podejmowaniu decyzji w sprawie SARS-CoV-2 uwzględnia również to, co jest w społeczeństwie "możliwe do zastosowania". - Musimy wyważyć różne racje - dodał.

Pytany o tę sprawę minister zdrowia Adam Niedzielski wyjaśnił, że "od początku pandemii grupa ekspertów była dla nas bardzo pomocna". - W zasadzie na początku wszystkie rekomendacje, które były przedstawiane, były dla nas bardzo ważnym punktem odniesienia i praktycznie automatycznie zmieniały regulacje prawne - stwierdził

- Natomiast warto zwrócić uwagę, że wraz z czasem, mówię tu o kolejnych falach, my coraz bardziej mieliśmy świadomość, z jakim zjawiskiem mamy do czynienia - podkreślił.

- Zaczynały działać już pewne instrumenty ochronne w postaci szczepień, w postaci organizacji działań, powołania szpitali tymczasowych. To wszystko powodowało, że w coraz większym stopniu przesłanki społeczno-gospodarcze również zaczęły się pojawiać przy podejmowaniu decyzji - dodał.

Niedzielski przyznał, że właśnie z tego powodu wynikła rozbieżność i dyskusja, która była prowadzona z Radą Medyczną.

Członkowie Rady Medycznej rezygnują

W ubiegłym tygodniu trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy premierze poinformowało o rezygnacji z doradzania rządowi w sprawie epidemii. Szef MZ Adam Niedzielski poinformował w poniedziałek, że przy premierze zostanie powołana nowa Rada ds. walki z pandemią, która będzie charakteryzowała się nieco zmienioną formułą w stosunku do tej, z którą mieliśmy do czynienia do tej pory. W nowej Radzie oprócz lekarzy, znaleźć mają się m.in. ekonomiści i socjolodzy.

W opublikowanym oświadczeniu trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej napisało m.in., że powodem ich rezygnacji był "brak wpływu rekomendacji na realne działania" i "wyczerpanie się dotychczasowej współpracy". "Jako Rada Medyczna byliśmy niejednokrotnie oskarżani o niedostateczny wpływ na poczynania Rządu. Jednocześnie obserwowaliśmy narastającą tolerancję zachowań środowisk negujących zagrożenie COVID-19 i znaczenie szczepień w walce z pandemią, czego wyrazem były również wypowiedzi członków Rządu lub urzędników państwowych" - napisali eksperci.

Pod oświadczeniem podpisali się prof. Robert Flisiak, prof. Magdalena Marczyńska, prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. Radosław Owczuk, prof. Iwona Paradowska, prof. Miłosz Parczewski, prof. Małgorzata Pawłowska, prof. Anna Piekarska, prof. Krzysztof Pyrć, prof. Krzysztof Simon, prof. Konstanty Szułdrzyński, prof. Krzysztof Tomasiewicz i prof. Jacek Wysocki. Rezygnacji nie złożyło czworo członków tego gremium, m.in. główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. Andrzej Horban.

