Mamy 36 665 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 248 kolejnych osób - poinformował w piątek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Radiu Plus. Tydzień temu odnotowano 16 047 zakażeń. Dane te oznaczają wzrost o 128 proc. względem ubiegłego tygodnia oraz rekord dobowej liczby zakażeń od początku pandemii w Polsce.

Dotychczasowy rekord zakażeń odnotowano w Polsce 1 kwietnia 2021 r. - potwierdzono wówczas 35 246 zakażeń koronawirusem.

W piątek odnotowano 1390 przypadków zakażeń wariantem Omikron - poinformował wiceminister Waldemar Kraska. Wariant ten dominuje na Podkarpaciu, Śląsku i na Mazowszu.

Waldemar Kraska przekazał również, że współczynnik "R" odpowiadający za reprodukcję wirusa wynosi 1,25 - tyle kolejnych osób może zarazić jedna osoba z SARS-Cov-2.



Kraska przekazał, że w piątek na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski poinformuje o m.in. zmianie zasad kwarantanny w Polsce.

Adam Niedzielski: wyniki są bardzo poważne

W czasie środowej konferencji prasowej szef resortu zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że "w przyszłym tygodniu możemy mieć do czynienia z poziomami zakażeń nawet powyżej 50 tys.". - Jest to sytuacja, która stanowi ogromne ryzyko dla wydolności systemu opieki zdrowotnej – ocenił Niedzielski.

- Wyniki są bardzo poważne i oznaczają, że już nie tylko wkroczyliśmy w piątą falę, ale że ta fala będzie w najbliższych dniach bardzo dynamicznie się rozwijała. Ostatnie dwa dni to dynamika, z którą można powiedzieć nie mieliśmy do tej pory do czynienia - mówił.

