Trudeau: Rosja szuka pretekstu, by nasilać agresję wobec Ukrainy

Rosja szuka pretekstów lub powodów, by kontynuować i nawet nasilać swoją agresję wobec Ukrainy. Jesteśmy tam w ramach operacji UNIFIER, szkoląc i wspierając ukraińskich żołnierzy, udzielalismy wsparcia w różny sposób i będziemy to kontynuować” - powiedział Trudeau zwracając uwagę, że podejmowane przez rząd Kanady decyzje mają na celu utrzymanie pokoju.

- Tak, obawiamy się konfliktu zbrojnego, bardzo nas niepokoi stanowisko, jakie zajmuje rząd Rosji, to co mówią, fakt wysłania żołnierzy na granicę z Ukrainą. To zaniepokojenie podzielamy z sojusznikami na całym świecie i rządem Ukrainy - dodał Trudeau.

"Tworzone są różne plany awaryjne"

Zapewnił jednocześnie o nieustannym wsparciu dla Ukrainy, wskazał na konieczność podejmowania działań dyplomatycznych. Pytany o plany na wypadek konieczności ewakuacji personelu ambasady Kanady czy kanadyjskich wojskowych przebywających na Ukrainie, Trudeau powiedział, że tworzone są różne plany awaryjne.

ZOBACZ: Ukraina. Prezydent Zełenski prosi Ukraińców o spokój. "Trwa atak na ludzkie nerwy"

Kanada uznała niepodległość Ukrainy 30 lat temu. Od 2015 r. Kanada prowadzi na Ukrainie operację UNIFIER. W ramach misji szkoleniowej Kanada wysyła co pół roku grupę 200 członków kanadyjskich sił zbrojnych na Ukrainę, którzy przeszkolili 12,5 tys. osób. Ostatnia zmiana miała zakończyć swój pobyt w marcu br. Trudeau powiedział w środę, że rząd zamierza przedłużyć misję szkoleniową. Podkreślił, że to "trwające zobowiązanie, a kiedy przyjdzie czas na ogłoszenie przedłużenia misji, będziemy o tym informować".

Kanadyjska fregata HMCS Montreal wypłynęła w środę z Halifaksu, kierując się na Morze Śródziemne - podała agencja The Canadian Press.Licząca 240 osób załogi fregata będzie przebywać na wodach Morza Śródziemnego przez pół roku, w ramach operacji NATO.

Spotkanie szefowej kanadyjskiej dyplomacji z Zełenskim

We wtorek Trudeau spotkał się z ministrami swojego rządu w sprawie Ukrainy. W spotkaniu uczestniczył też szef sztabu generał Wayne Eyre. Minister obrony Kanady Anita Anand rozmawiała w tym tygodniu z ministrem obrony Ukrainy Oleksiejem Reznikowem.

Minister spraw zagranicznych Kanady Mélanie Joly przebywała w ostatnich dniach z wizytą na Ukrainie. W poniedziałkowym wywiadzie dla francuskojęzycznego nadawcy publicznego Radio-Canada Joly przypomniała, że Kanada wspiera ukraińskie zamiary dołączenia do NATO. Joly w poniedziałek spotkała się z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem i wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantykiej Olhą Stefaniszyną.

ZOBACZ: Ukraińcy zniszczyli 7 czołgów w 40 sekund i zapraszają Rosjan

Joly zapytana o możliwość udzielenia przez Kanadę pomocy w formie sprzedaży broni, odpowiedziała, że "oczywiście, że dla nas ważną rzeczą jest, by zrobić co do nas należy w tych okolicznościach", jednak nie podała żadnych szczegółów. We wtorek Joly zakończyła rozmowy na Ukrainie spotkaniem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

W środę Joly spotkała się w Paryżu z ministrem spraw zagranicznych Francji Jeanem-Yvesem Le Drian, rozmowa dotyczyła m.in. Ukrainy.

WIDEO - Pracownicy dostali wielkie premie świąteczne. Właściciel uznał, że to oni są fundamentem firmy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kmd/PAP