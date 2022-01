Początkowo na południowym wschodzie zachmurzenie będzie duże i umiarkowane, nad resztą obszaru możliwe są lokalne rozpogodzenia. Jednak w miarę upływu dnia w całym kraju zrobi się pochmurno i zacznie sypać śnieg.

- Pogoda będzie dynamiczna, szczególnie na obszarze Polski wschodniej może spaść sporo śniegu. Miejscami prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 do 8 centymetrów, w Tatrach około 10 centymetrów - powiedziała synoptyk.

06:30 #IMGWlive



❄️W dzień pochmurno, przelotne opady śniegu, możliwe burze. Na wschodzie przyrost pokrywy śnieżnej o około 6 cm, w Karpatach o 10 cm.

🌡️Temperatura od -2°C do 3°C.

🌬️Wiatr dość silny i silny, w porywach do 80 km/h, lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne. pic.twitter.com/IIocPVsSG2 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 20, 2022

Na wybrzeżu utrzyma się silniejszy zachodni wiatr, który w porywach osiągał będzie do 70 km/h, na pozostałym obszarze kraju do 60 km/h. - W związku z silnym wiatrem i opadami śniegu będą występować zawieje i zamiecie śnieżne. Na północy kraju mogą wystąpić burze śnieżne - dodała.

W ciągu dnia temperatura będzie dodatnia od 1 st. C do 3 st. C. W rejonach podgórskich termometry pokażą -2 st. C.

Porywy wiatru na Bałtyku wyniosły ponad 100 km/h