W środę w Ślężanach (woj. mazowieckie) minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk i prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca podpisali listy intencyjne w sprawie Barki Edukacyjnej. Podpisano też drugi list w sprawie opracowania dokumentacji zabezpieczenia brzegu Bugu w powiecie wołomińskim.

Szef MEiN Przemysław Czarnek powiedział, że dzięki projektowi Barki Edukacyjnej powstanie znakomita pomoc dydaktyczna, która będzie wykorzystywana przez nauczycieli w czasie wyjazdów z dziećmi i młodzieżą.

- Barka Edukacyjna będzie uczyła i kształciła dzieci i młodzież w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ale w ogóle wszystkiego, co związane jest z problemami dotyczącymi wody. Woda to jest rzecz, bez której nie jesteśmy w stanie żyć - powiedział. Podkreślił, że w Polsce jest problem z niedostatkiem wody i trzeba na to zwracać uwagę. - Ale trzeba zwracać uwagę również na to że, co się dzieje zwłaszcza w ostatnich latach, związane jest również ze zmianami pogodowymi, klimatycznymi - zaznaczył szef MEiN.

- Młodzież i dzieci potrzebują dzisiaj edukacji na wysokim poziomie, ale przy pomocy nowoczesnych metod i nowoczesnych metod dydaktycznych. Barka, która powstanie, taką pomocą właśnie będzie - powiedział.

Barek ma być więcej

Wyraził nadzieję, że podobnych barek będzie więcej w całej Polsce i będą do nich mogły zmierzać wycieczki szkolne m.in. w ramach programu Poznaj Polskę.

Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca sprecyzował, że będzie to jednostka żeglugi śródlądowej w postaci zestawu: pchanej barki i pchacza z nowatorską jednostką napędową. Barka będzie wyposażona w elementy multimedialne niezbędne do szkolenia i nauki w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk stwierdził, że barka będzie "niezwykle magnesującym rozwiązaniem" edukacyjnym, ważnym zwłaszcza w kontekście dostępu do edukacji w mniejszych miejscowościach.

- Zaczynamy realizację barek płaskodennych różnego rodzaju - płaskodennych, tych z funkcją wyładunkową, ale głównie po to, żeby one miały właśnie charakter edukacyjny i mogły docierać w tym przypadku do przepięknego powiatu wołomińskiego - zapowiedział.