Szef PSL podczas wystąpienia w Tczewie mówił, że rząd powinien przyjąć projekt ustawy, autorstwa opozycji ws. likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN, co jego zdaniem, pozwoli poprawić relacje między Polską a Unią Europejską. Kosiniak-Kamysz uważa, że dziś "jakakolwiek ustawa skłócająca nas z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi w skomplikowanych czasach, gdzie tak bardzo niebezpieczna jest sytuacja na Ukrainie, jest wbrew polskiej racji stanu i bezpieczeństwu Polski".

- Oczekujemy natychmiastowej likwidacji Izby Dyscyplinarnej, przywrócenia sędziów, którzy zostali w niesłuszny sposób odsunięci od orzekania i jak najszybszej naprawy stosunków pomiędzy instytucjami rządowymi a instytucjami europejskimi w Brukseli - oświadczył lider ludowców. Zwrócił uwagę, że utrzymywanie Izby Dyscyplinarnej SN ma związek z brakiem wypłat dla Polski pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

- Dziś nie pozyskaliśmy środków z KPO, a te środki nie płyną do Polski, dlatego, że nie są spełnione słuszne oczekiwania, żeby sądy były niezawisłe i niezależne, żeby sprawiedliwość była pewna. Jeżeli ktoś uzyska wyrok, to żeby nie zastanawiał się, czy za kilka lat, ktoś mu nie powie: proszę pana ten sędzia był nielegalnie powołany - przekonywał.

Kary dla Polski

Komisja Europejska poinformowała w czwartek, że wysłała Polsce wezwanie do zapłaty kary w związku z niewykonaniem decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Trybunał Sprawiedliwości UE 14 lipca 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Na początku września Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie tej decyzji TSUE. Pod koniec października TSUE poinformował, że Polska została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie. Według informacji podanej przez agencję Reutera pierwszy "rachunek" opiewa na 70 mln euro.

Reakcja rządu

- Polska będzie podejmowała kroki prawne, aby nie dopuścić do łamania traktatów unijnych - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller, komentując informację o tym, że KE wysłała do Polski wezwanie do zapłaty kary w związku z niewykonaniem decyzji TSUE dotyczącego Izby Dyscyplinarnej SN.