Prawnik William Bourdon działał w imieniu emirackiego aktywisty na rzecz obrony praw człowieka Ahmeda Mansoura. Mansour odsiaduje 10-letni wyrok w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) za "obrazę statusu i prestiżu ZEA" i ich liderów w mediach społecznościowych.

Również we wtorek prawnicy dwóch Brytyjczyków, którzy oskarżyli generała al-Raisiego o tortury, złożyli skargę karną do sędziów śledczych z wyspecjalizowanej jednostki sądowej ds. zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych sądu w Paryżu.

- Obecność al-Raisiego na terytorium Francji uruchamia zasadę represji wszechświatowej francuskich sądów i nie można się powoływać na immunitet – powiedział Rodney Dixon, prawnik dwóch Brytyjczyków, Matthew Hedgesa i Aliego Issy Ahmada.

- Zgodnie z francuskim prawem, otwarte śledztwo może doprowadzić do aresztowania al-Raisiego w celu przesłuchania, gdy przebywa on na terytorium Francji, teraz lub po jego powrocie – dodał Dixon.

Wybrany na szefa Interpolu

Hedges, doktorant na Uniwersytecie Durham w Wielkiej Brytanii, był w 2018 roku więziony w ZEA przez prawie siedem miesięcy pod zarzutami szpiegostwa. Według słów Brytyjczyka, był wówczas poddawany torturom. Ahmad uważa, że był torturowany przez agencję bezpieczeństwa ZEA podczas turnieju piłkarskiego Pucharu Azji w 2019 roku.

W październiku obaj złożyli skargę na tortury przeciwko al-Raisiemu do paryskich prokuratorów. Skarga karna, która została złożona we wtorek bezpośrednio do paryskich sędziów oznacza - zdaniem Dixona - że powinni oni "natychmiast wszcząć dochodzenie (...) przeciwko niemu".

Nie wiadomo, jak długo Emiratczyk będzie przebywał w Lyonie.

Al-Raisi został wybrany w listopadzie w Stambule na 4-letnią kadencję szefa Interpolu, międzynarodowej organizacji policyjnej. Wybór wzbudził kontrowersje, bo generał jest oskarżany przez organizacje praw człowieka o tortury i arbitralne zatrzymania. Już wówczas wniesiono na niego skargi w pięciu krajach.

ZEA odrzuca oskarżenia wobec al-Raisiego.

Państwo stosujące zasadę represji wszechświatowej w swoim prawie karnym może ścigać i karać każdą osobę, także cudzoziemca, który popełnił przestępstwo w dowolnym miejscu za granicą tego państwa.