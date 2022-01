Na niebezpieczne znalezisko natrafiono w sobotę podczas rutynowych ćwiczeń MOPR, które polegały na odnalezieniu manekina pod wodą. Płetwonurek natknął się wtedy na leżący pod wodą stary granat, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Ćwiczenia natychmiast przerwano i powiadomiono policję oraz patrol rozminowania z jednostki wojskowej w Orzyszu. Teren zabezpieczono do czasu aż saperzy wydobędą niewybuch z jeziora.

Jak przekazała asp. Dorota Kulig z mrągowskiej policji, działania saperów Marynarki Wojennej z Gdyni zaplanowano na wtorek. Granat zostanie wydobyty i unieszkodliwiony na poligonie w Orzyszu.

Ewakuacja w Mikołajkach

Urząd miasta Mikołajki ogłosił, że na czas akcji saperów konieczna będzie ewakuacja mieszkańców ulicy Okrężnej (od numeru 1, 2A, 2, 3), budynków przy ul. Mrągowskiej (nr 1 do 6), ul. 3 Maja po stronie nieparzystej (1, 3, 5, 9, 11, 13, 13A, 15, 15A, 17,19, 19A) oraz pl. Wolności (14, 13, 15, 12, 11).

- Ewakuacja nastąpi do godz. 10 i potrwa do odwołania, co powinno nastąpić około godz. 13. W związku z powyższym prosimy o opuszczenie budynków i udanie się poza strefę ewakuacji. Na czas ewakuacji wyznacza się miejsce schronienia dla mieszkańców w Centrum Kultury Kłobuk - podano w komunikacie magistratu.