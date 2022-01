Kierowca fiata Stilo zdecydował się na brawurowy i wyjątkowo nieodpowiedzialny manewr wyprzedzania. Policja ukarała go mandatem wysokości 3,5 tys. zł i 16 punktami karnymi. Wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, omal nie doprowadzając do zderzenia z motorowerzystą.

31-kierowca zdecydował się na brawurowe wyprzedzanie samochodów i motorowerzysty na skrzyżowaniu. Podczas wykonywania manewru ten ostatni postanowił skręcić w lewo. Wtedy fiat Stilo dosłownie otarł się o niego.

Wideo: 3500 zł mandatu za wyprzedzanie w Gostyniu

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Kierowca jednego z wyprzedzanych pojazdów nagrał całą sytuację. Film z tego co stało się na ulicy Poznańskiej w Gostyniu trafił w ręce policji. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego dotarli do kierowcy i ukarali go mandatem wysokości 3,5 tys. zł i 16 punktami karnymi.

WIDEO - Wjechał w słup i zginął. Świadkowie: to był nielegalny wyścig Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap/ml/Polsat News