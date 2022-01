W Gorłówce, na terenie kontrolowanym przez wspieranych przez Rosję separatystów w Donbasie, trwa wyciek amoniaku, który może doprowadzić do katastrofy ekologicznej - alarmuje w sobotę ukraiński wywiad wojskowy.

Administracja w samozwańczych republikach na wschodzie Ukrainy straciła kontrolę nad dostarczanymi tam substancjami chemicznymi - twierdzą służby specjalne. Ostrzeżono, że zanieczyszczenie chemiczne może doprowadzić do "katastrofy ekologicznej".

ZOBACZ: Ukraina. Uzgodniono wzmocnienie przestrzegania rozejmu w Donbasie

"Według informacji wywiadu wojskowego Ukrainy 14 stycznia do okupowanej przez rosyjskie wojska Gorłówki do przedsiębiorstwa Koncern Stirol dostarczono pojemniki z amoniakiem, z których w związku z naruszeniem hermetyczności ulatniają się do atmosfery trujące substancje" - poinformował wywiad w komunikacie.

ZOBACZ: Szef rosyjskiego sztabu generalnego Walerij Gierasimow ostrzega Kijów przed prowokacjami ws. Donbasu

"Technologiczna katastrofa może być wykorzystana do oskarżenia Ukrainy o zastosowanie trujących substancji chemicznych i jako powód zwiększenia zbrojnej agresji przeciwko naszemu państwu" - ostrzegają wojskowe służby specjalne.

WIDEO - "Raport". Ośrodek reprodukcji człowieka na Ukrainie. To tam rodzą się tysiące dzieci "na zamówienie" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/PAP