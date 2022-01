W czwartek około godz. 12.50 strażacy z OSP Kadłub otrzymali zgłoszenie z Domu Pomocy Społecznej. Jak się później okazało jeden z podopiecznych wypadł z okna na drugim piętrze.

Jak ustalił Super Express wypadkowi uległ 16-latek z niepełnosprawnością intelektualną, który jest podopiecznym DPS-u. Tworzą go zakonnice Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi.

Zadaniem ochotników na miejscu zdarzenia było tzw. IZRM, czyli izolowane zdarzenie ratownictwa medycznego. - Takie działania odbywają się wtedy gdy nie ma możliwości natychmiastowego zadysponowania karetki lub gdy przewidywany czas dotarcia karetki jest znacznie dłuższy, niż czas dotarcia straży pożarnej - poinformowali druhowie.

Na miejscu zdarzenia udział brali również strażacy z JRG Strzelce Opolskie, Policja, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz śmigłowiec LPR.

Na pytanie dziennikarzy tabloidu dlaczego 16-latek wyleciał z II. piętra, uderzając w trawnik? Siostra-dyrektorka uznała, że "nie ma wątpliwości, że pozostanie to tajemnicą". - To pozostaje tajemnicą, co nasz mieszkaniec miał wtedy w głowie, co teraz mają nasi mieszkańcy. Często nie są w stanie tego zwerbalizować - oświadczyła zakonnica Super Expressowi.

Dwa zdarzenia w szkołach podstawowych

Dzień przed wypadkiem w DPS, 12 stycznia 2022 roku zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego interweniował także w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich. - Jedna z pracownic zgłosiła pogorszenie stanu zdrowia - poinformował bryg. Piotr Zdziechowski z PSP w Strzelcach Opolskich.

- Po przybyciu na miejsce zdarzenia oraz przeprowadzeniu rozpoznania kierujący działaniem ratowniczym potwierdził zdarzenie, a przybyłe zastępy udzieliły osobie poszkodowanej kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz sprowadzili śmigłowiec LPR - zrelacjonował strażak.

Jeszcze tego samego dnia, drugie zdarzenie miało miejsce w Publicznej Szkole Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej. - Pomocy medycznej wymagała nastolatka, która się źle poczuła - poinformował bryg. Zdziechowski.

- Po przybyciu na miejsce zdarzenia oraz przeprowadzeniu rozpoznania strażacy udzielili poszkodowanej kwalifikowanej pierwszej pomocy, sprowadzili śmigłowiec LPR oraz zabezpieczyli jego start - dodał.

