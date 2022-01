W Tatrach od dwóch dni trwają poszukiwania 59-letniego turysty

W piątkowych działaniach brało udział kilkunastu ratowników TOPR oraz 23 zawodowych i ochotniczych ratowników słowackiej HZS. Telefon poszukiwanego logował się w słowackiej sieci, dlatego rozpoczęto poszukiwania również po południowej stronie gór.

Słowaccy ratownicy poinformowali, że w piątek ich działania skupiły się na obszarze głównej grani grzbietu i końcowe rejony Dolin Jamnickiej, Raczkowej, Bystrej i Kamienistej.

Trudne warunki turystyczne

59-latek w środę rano wyszedł w góry z zamiarem przejścia graniczną granią Tatr Zachodnich. Według informacji ratowników, miał poruszać się niebieskim i czerwonym szlakiem od Grzesia w kierunku Starorobociańskiego Wierchu. Poszukiwany miał założone raki i najprawdopodobniej posiadał kijki trekkingowe. Ratownicy górscy proszą o kontakt osoby, które w środę widziały mężczyznę na tym szlaku.

W Tatrach panują bardzo trudne warunki turystyczne. Od tygodnia trwa czarna seria wypadków w górach. W piątek doszło do kolejnego groźnego wypadku. Na szlaku na Rysy turysta ześlizgnął się i spadł po zalodzonym zboczu ok. 150 m. Mężczyzna z urazem głowy został przetransportowany śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala.

WIDEO - Kierowca TIR-a wywalczył 62 tys. zł dodatku za spanie w kabinie. Teraz jest bankrutem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mad/PAP