Mamy 16 047 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (2812), małopolskiego (2208), śląskiego (2026), dolnośląskiego (1452), wielkopolskiego (1216), pomorskiego (1140), podkarpackiego (918), łódzkiego (810), zachodniopomorskiego (624), lubelskiego (605), kujawsko-pomorskiego (589), warmińsko-mazurskiego (457), opolskiego (353), świętokrzyskiego (311), lubuskiego (231), podlaskiego (224). 71 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Mamy 16 047 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (2812), małopolskiego (2208), śląskiego (2026), dolnośląskiego (1452), wielkopolskiego (1216), pomorskiego (1140), podkarpackiego (918), łódzkiego (810), zachodniopomorskiego (624), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) January 14, 2022

Z powodu COVID-19 zmarły 153 osoby, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 270 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii to 4 281 482. Zmarło 101 841 osób.

Wariant Omikron

W wyniku sekwencjonowania w Polsce wykrytych zostało 328 przypadków wirusa w wariancie Omikron. Oznacza to, że na przestrzeni ostatnich czterech tygodni wersja ta stanowi już 10 proc. wszystkich przypadków zakażenia koronawirusem.

ℹ️ W wyniku sekwencjonowania w Polsce wykrytych zostało 328 przypadków wirusa w wersji Omicron. Oznacza to, że na przestrzeni ostatnich 4 tygodni wersja ta stanowi już 10 proc. wszystkich przypadków zakażenia #koronawirus. (1/2) — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) January 14, 2022

Najwięcej przypadków wariantu Omikron nadal występuje w województwach pomorskim i mazowieckim.

Ile pacjentów w szpitalach?

W szpitalach przebywa 15 656 pacjentów z COVID-19, w tym 1600 chorych jest podłączonych do respiratorów - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 746 łóżek i 2758 respiratorów.

Na kwarantannie przebywa 226 269 osób. Wyzdrowiało dotąd 3 765 613 zakażonych. Tydzień temu, w piątek 7 stycznia, w szpitalach było 18 439 pacjentów z COVID-19, a 1858 chorych było podłączonych do respiratorów. Ile osób zaszczepionych? W Polsce wykonano dotąd 49 115 019szczepień przeciw COVID-19. Pierwszą dawkę otrzymało 21 975 695 osób. Dawkę przypominającą podano do tej pory 8 170 965 osobom. W ciągu doby zaszczepionych zostały 208 602 osoby. Do tej pory do Polski dotarło 96 550 560 dawek szczepionek przeciw koronawirusowi.

Niedzielski: wskazano gen odpowiedzialny za predyspozycję do ciężkiego przechodzenia COVID-19

Udało się wskazać gen odpowiedzialny za predyspozycję do ciężkiego przechodzenia COVID-19. Konsekwencją tego odkrycia będzie stworzenie testu genetycznego szybko identyfikującego czy pacjent jest obciążony większym ryzykiem - powiedział w czwartek w Białymstoku minister zdrowia Adam Niedzielski.



- Dzisiaj mamy szczególną chwilę, szczególny dzień - dzień ważny dla całej nauki polskiej, ale przede wszystkim dzień bardzo ważny dla systemu opieki medycznej, dla zdrowia Polaków. Udało nam się zidentyfikować (...) bardzo ważny element ryzyka, jeśli chodzi o zachorowania na covid, to jest element ryzyka związany z strukturą genetyczną - powiedział Niedzielski na konferencji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.





Dodał, że dzięki ponadpółtorarocznej pracy polskich naukowców udało się zidentyfikować czynnik "sklasyfikowany jako czwarty co do hierarchii jeżeli chodzi o ciężkość przechodzenia COVID-19". - Tym czynnikiem jest konkretny gen - powiedział szef MZ.

Dzięki odkryciu uda się stworzyć nowy test genetyczny

Jak mówił, udało się wskazać gen odpowiedzialny za predyspozycję do ciężkiego przechodzenia COVID-19. - I to nie jest koniec, bo to odkrycie oznacza, że będziemy mogli wykorzystać tę wiedzę, by identyfikować osoby, które mają predyspozycję do tego, by ciężko przechodzić COVID-19 - dodał.

WIDEO - Krzysztof Bosak o Nowym Ładzie: kompletnie nie dziwię się rządowi Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/polsatnews.pl